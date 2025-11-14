南科特定區徵收公告 逾2000地主可申領補償費與抵價地

為因應南科及樹谷園區產業擴張所需土地，台南市政府推動「南科特定區開發區塊 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，經內政部審議通過後，市府將於11月17日至12月16日辦理徵收公告。

地政局長陳淑美指出，本次土地及地上物所有權人逾2000人，為提升作業效率並便利民眾申領，市府提供「補償費匯款申領服務」。地主於公告期間檢具應備文件，12月12日前郵寄至新營民治市政中心，即可完成申請；或親送南科開發區專案辦公室。經審核無誤者，市府將於公告期滿15日內完成撥款，預計12月底前發放。市府提醒地主，越早申請越能確認文件準確性。

至於補償費領取方式，地主可提供帳戶存摺影本，由市府直接匯款，兼具安全與防詐效果；若選擇現場領取支票，市府將於12月24日、26日、29 日、30日在善化區文康育樂中心，12月31日在深緣及水善糖文化園區員工休閒中心分流發放，時間為上午9時30分至12時、下午1時30分至4時。呼籲地主依分流時程前往，縮短等候時間。

此外，地主亦可申請抵價地，申請期限同樣為11月17日至12月16日。申請書及文件可郵寄至地政局區段徵收科（新營區民治路36號），以郵戳日期為準；或親送南科專案辦公室（善化區中山路377號2樓），服務時間為周一至周五上午9時至12時、下午1時30分至5時。市府預估申請抵價地人數眾多，建議以郵寄方式申請，經審查無誤後，將盡速核發函件。

市長黃偉哲強調，南科特定區開發不僅是產業升級關鍵，也關乎台南市區域均衡發展，市府將持續秉持「便民、高效、透明、公正」原則，確保徵收作業順利推動，並保障每位地主權益。