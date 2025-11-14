台南「萬事起頭南」開跑 讓台語重新回到日常

快訊

中央社／ 台南14日電

台南市政府今天宣布展開「萬事起頭南Bān-sū Khí-thâu Lâm」台語家庭推廣計畫，推出融合台語、文化與生活的多元活動，讓台語重新回到日常，為「台語正常化」打下重要根基。

台南市府文化局今天指出，「萬事起頭南」系列活動以「萬事講」、「開喙講」、「做伙講」三大子題串連，讓各年齡層、不同程度者找到適合參與方式，落實親子共學、社群交流與多元學習。

「萬事講」以日常生活情景主題，讓親子試著以台語思考、台語生活、台語講萬事。「開喙講」聚焦實際口說能力培養，透過讀書會與交流互動等，嘗試開口說台語，提升對話頻率。「做伙講」強調台語文深度實踐，創造家庭共融使用情境，培養全面台語文環境，建立堅實語言傳承基礎。

系列活動內容則包含台語音樂講座與台文讀書會、文史走讀、親子共學工作坊、台語說故事等，預定舉辦12場形式、場域多元活動，也透過社群媒體與線上推廣等資訊、資源，讓人快速加入計畫，加深加廣台語文能力，建立台語生活日常環境。

文化局表示，「萬事起頭南」取自台語俗諺「萬事起頭難」，取「難」諧音「南」，象徵計畫由台南出發，串連全台語家庭與網路社群平台，配合文化部台語家庭政策，打造自然、有趣的台語使用環境，跨出「開喙講台語」第一步，讓台語滲透生活層面，成為自然交流生活語言。

