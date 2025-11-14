因藍眼淚、生命之樹暴紅 台南扇形鹽田將納入台江國家公園

台南市將軍鯤鯓里扇形鹽田，近來因藍眼淚美景帶來大量觀光人潮，議員指因觀光設施及規畫不夠完善，不但未替地方帶來觀光財，反而因大量垃圾與交通阻塞引起地方民眾怨言；市府表示扇形鹽田將納入台江國家公園範圍，未來將研擬朝向設置生態保育園區定位來發展。

台南市將軍區青鯤鯓的扇形鹽田前，遠處就有知名的裝置藝術「生命之樹」，上月傳出有藍眼淚出現，吸引爆滿民眾前往朝聖，市議員蘇蔡秋金今在議會質詢時指因藍眼淚美景帶來大量人潮，導致環境髒亂問題，引起垢病。

市府觀旅局長林國華表示，市府已立即籌畫解決，而對於未來如何加強周邊設施，將扇形鹽田的觀光人潮轉為正面的觀光財，包括觀光環境的清潔、觀光設施的完善與交通的改善等，市府將進行整體規畫。

觀旅局也指出，今年台江國家公園管理處將提案將扇形鹽田的區域納入國家公園的範圍，預計在2027年將納入內政部國家公園署的管轄範圍，由台江國家公園管理處做完整規畫，未來將研擬朝向設置生態保育園區定位來發展。

台江國家公園表示，扇形鹽田在青鯤鯓北側，原不在區內，因屬於七股鹽田濕地的部分，有生態的特殊性，才會想納入，目前正辦理第二次通盤檢討；台江國家公園範圍與雲嘉南濱海國家風景區幾乎重疊，台江強調是以生態保育為止，並沒有衝突。

台江國家公園範圍涵蓋海、陸域，包括台南市境內七股潟湖（青山漁港南堤以南、七股潟湖堤防以西）、台61線預定道路以西之黑面琵鷺保護區、四草野生動物保護區、海岸防風林、鹿耳門溪周邊及嘉南大排與鹽水溪所圍塑之公有地區域。