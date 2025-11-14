台南推動新市地區鐵路立體化 市府：交通部現勘支持規畫

台南市推動新市地區鐵路立體化，可行性研究於日前提送交通部審議，交通部今天實地勘查，瞭解鐵路立體化規畫與沿線平交道情形。市政府交通局表示，交通部肯定市府努力規畫成果，將協助加速辦理後續審議作業。

交通局局長王銘德表示，新市鐵路立體化經綜整考量工程技術、交通改善、經濟效益、財務等面向，採高架改建較為可行，高架路段南端起自高鐵橋下，北至南科站南側恢復平面，高架路段長約4.6公里。

他說，沿線可消除5處平交道及1處車行涵洞，另因現有新市車站位於鐵路高架爬升路段，須配合將新市車站北移約2公里，新市站新址及原址周邊將配合調整土地用途及分區。

副局長熊萬銀指出，交通部今天實地勘查瞭解新市鐵路立體化起、終點、中正路平交道、光華街平交道及北移後新市站區位等重要節點與沿線概況，會勘後相當肯定市府團隊規畫內容，具實務可行性，並表示將協助加速後續審議程序，以利可行性研究報告早日核定。

市長黃偉哲表示，感謝中央對台南鐵路立體化建設的支持與協助，新市地區受南科發展外溢效應影響，周邊人口聚落發展明顯成長，新市地區因民眾通勤、生活往來交通需求增加，平交道尖峰時段交通延滯情形顯著，另為利未來鐵路兩側均衡發展，市府依相關規定提出鐵路立體化可行性研究，盼中央支持，改善當地交通問題並促進土地縫合發展。