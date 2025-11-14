台19線佳里工業區內線突改「內車道禁直行」 民批成罰單陷阱

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市佳里區復興路重舖路面後，標線改為新增左轉道、壓縮路肩，民眾指看得霧煞煞，交通局允重新調整。圖／台南市交通局提供
省道台19線台南佳里工業區路段為雙向4線車道，單向兩車道原為直行車道，最近配合左轉進工業區的車流，內線車道突改為左轉道，禁止直行，議員痛今批標示不清又未宣導，不少直行車誤入遭罰，民眾罵聲連連，交通局允與公路局新營工務段會勘改善。

市議員蔡秋蘭今在議會指出，台19線是主要幹道，內線原本可直行，調整後卻無明顯標示，尤其夜間左轉車輛稀少，直行車卻仍被檢舉，民眾質疑「為何被剝奪直行權利」。她也提到，復興路原本有路肩，但重新鋪設後標線畫得霧煞煞，新增左轉車道、壓縮路肩，騎車與步行空間大幅縮小，當地居民反對，日前會勘時上百名民眾抗議，要求交通局調整。

交通局回應，佳里區台19線往北左轉南28線增設左轉車道，主要是紓解上班尖峰左轉車流，但未採附加車道方式，導致離峰時段駕駛易直接由內線直行而遭檢舉。將向公路局新營工務段反映，檢討標線設計，考慮改為附加左轉車道，或僅於尖峰時段內線作左轉專用，以符合實際車流需求，近日會勘討論改善方案。

對於復興路標線改動造成路肩縮小問題，交通局表示，路平專案中為優化左轉車流設置附加左轉道，但地方反映路肩空間不足、行車有壓迫感後，已進行三次會勘並提出標線優化方案，未來將於路平工程驗收後配合調整，並承諾道路標線大幅調整前會充分與地方溝通，確保符合民眾使用需求。

台南市議員蔡秋蘭今在總質詢時批佳里工業區台19線突改「內車道禁直行」，許多民眾誤入車道接到檢舉罰單，引起民怨，交通局長王銘德允向公路局新營工務段反映檢討標線。圖／取自議會直播
