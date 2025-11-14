快訊

阿里山多處衛生室重建啟動 中和衛生室卻僅拆不建惹議

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉中和村衛生室建物老舊，衛生局擬在明年拆除。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣竹崎鄉中和村衛生室建物老舊，衛生局擬在明年拆除。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣竹崎鄉中和村衛生室使用多年，服務奮起湖居民及遊客，建物老舊危險，衛生局擬在明年拆除，有議員今在議會反應，阿里山多處衛生室重建，中和村卻僅拆不建。衛生局表示，中央補助原民鄉重建衛生室，竹崎不符資格，未來擬在廟口或活動中心續辦巡迴醫療。

議員江季珍說，中和村衛生室使用多年，雙周提供村民醫療服務，衛生局因建物老舊研擬拆除，卻未規畫後續配套，奮起湖地區醫療資源匱乏，周邊阿里山鄉許多衛生室都有重建計畫，盼在既有衛生室拆除後，衛生局再擇地點新設衛生室，保障村民醫療權。

衛生局長趙紋華說，嘉義縣所有衛生室幾乎都是1970年代落成，近年檢討建物狀況，發現衛生室早已超出使用年限，安全結構有問題，且很多衛生室的土地都是借用，考量結構安全問題，經評估後決定拆屋還地，竹崎鄉光華衛生室去年拆除，現在巡迴醫療改至廟口。

趙紋華也說，阿里山是原民鄉獲中央補助經費重建，中和衛生室非原民鄉，是衛生局向林業署租地，每年都要支付租金，建物有安全疑慮，預計明年拆除，將召開說明會評估巡迴醫療地點，現在只要事先申請，就能將廟口或活動中心作為巡迴點，不影響民眾就醫權益。

衛生局 建物 中和
