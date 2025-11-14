嘉義市消防人力短缺休假被卡關 議員為消防弟兄權益請命質詢

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員傅大偉（右）質詢消防局長郭立昌。記者魯永明／翻攝
嘉義市議會上午聚焦消防業務質詢，多位議員從基層消防員的休假權益、超勤加班爆量，到救災配備與西區消防布建，把消防現場的所有問題攤在陽光下。

議員批，目前消防體系人力長期不足，基層消防員身心負荷沉重，甚至還出現主管要求「補休用完才能請身心調適假」情況，形同變相卡假。

議員林煒軒指出，主管要求「補休用完才能請身心調適假」，變相卡假做法讓基層怨聲載道，「身心調適假是應休就休，怎麼會變成懲罰？」他直指超勤時數爆量、預算吃緊，反讓管理階層反向施壓基層，「根本是惡性循環」。議員王浩說，目前消防現職員額距離編制至少短缺30人，人力荒已成常態。他要求消防局積極向警政署爭取員額、保障合理工時，加班2年無法補休時數直接編列加班費，「不能讓消防員休假權益犧牲」。

隨著嘉義西區人口急速成長，議員傅大偉重申應在高鐵大道增設消防分隊，強調火災快速到場是救命關鍵，現有分隊難以完全涵蓋新興外圍人口密集住宅商業區。強化無人機配置偵察能力，降低消防員直接進入高風險區域的必要性，提升搶救效率。議員陳家平關注科技救災，建議消防局應引進AI消防系統，保障消防員。

面對連番質疑，消防局長郭立昌逐一回應，他說，消防人員是勤務制，需輪班輪值，消防人員的強制休假一定照給，事假、身心調適假依規定辦理，「不會因預算不足而不能休」。關於無人機偵蒐，目前已有4部機型投入，並持續擴編專業操作人力。至於西區增設消防分隊，他坦言高鐵大道附近找不到合適機關用地，未來若北港路區段徵收成形，消防局會積極爭取土地作為新分隊用地，補強西區救災能力。

嘉市議員林煒軒（右）質詢消防局長郭立昌。記者魯永明／翻攝
嘉市議員王浩（右）質詢消防局長郭立昌。記者魯永明／翻攝
