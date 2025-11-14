嘉義市府砸近億辦17天城市博覽會 亮點藝人是她

嘉義市議會通過市府12月12日至28日舉辦「諸羅建城321周年城市博覽會」，預算近億元，今上午議員在議會質詢時擔心是否帶來預期效益；文化局長謝育哲透露已敲定藝人范曉萱，他說，范曉萱睽違多年重返嘉義舞台，這17天博覽會預估會吸引290萬人。

議員張秀華表示，近期街頭已能看見市府動員百工百業拍攝宣傳、吉祥物「桃喜」旗幟滿城，象徵「城市共創」精神，但預估能吸引多少人？是否帶來預期效益。

謝育哲回應說，范曉萱曾為嘉市國際管樂節編寫主題曲「管他什麼音樂」，這首歌與小S編舞的「雞舞」在2009年引起廣泛討論。17天博覽會估計吸引290萬人。

不過，議員陳家平質疑數據290萬人，是否「膨風」？謝育哲說，參考歷年大型活動經驗，加上過去城市設計展、博覽會加成效應，推估平日每日約12.6萬人、假日約25萬人，依此換算共約290萬人，「這是保守估計。」

陳家平提醒，博覽會預算必須「務實、有效」，市府跨局處需全力合作，才能把庶民經濟帶動起來，讓全市商家真正受惠、雨露均霑。

除人流受關注，場地變更也是焦點。因市立田徑場整修，博覽會表演舞台及國際管樂節晚會將移師市府北棟大樓預定地。張秀華憂心新場地動線與安全管制。謝育哲回應，已規畫分流方案、增派警力並設計導流動線，會加強向市民宣導，確保所有活動平安順利。