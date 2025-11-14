快訊

嘉縣文觀局迎2026台灣燈會 推形象影片上線

中央社／ 嘉義縣14日電

嘉義縣文化觀光局為迎2026台灣燈會盛大開幕，以「太陽之都X嘉義人」為主題推形象影片，詮釋嘉義獨特魅力與精神，誠摯邀國內、外旅客走進這座溫暖且充滿光輝的城市。

文觀局今天發布新聞稿表示，影片以「太陽」為核心意象，象徵嘉義人堅韌不拔、熱情洋溢性格。影片製作風格融合傳統與創新，運用魔幻寫實手法交織現實與夢想，呈現「陽光與嘉義人相依共生」生命力。影片中陽光照亮嘉義山川與街道，映照出一代代嘉義人對家鄉的深情與堅持，彷彿整個城市被這股陽光滋養。

縣府說，正如火如荼籌備2026台灣燈會，屆時將呈現結合藝術、科技與文化盛會，而這場光影饗宴具國際特色，是屬於全體國民共享盛事。

2026台灣燈會2026年3月3日到15日於嘉縣府特定區登場，場域空間包括國立故宮博物院南部院區、太子大道、縣治特區及府前廣場。

嘉義 台灣燈會 影片
