影／取消交通助理員開罰單…時力也批評 黃偉哲親上火線回應

台南市今年6月推動從民間聘用交通助理員，因多位議員質詢批評交通助理員開罰單，引發民眾誤解與不滿，市長黃偉哲指示交通助理員會暫時先停止執行違規開單，台南市人本交通促進協會表達遺憾，並發起「一人一信寄到議會搶救」，時代力量今於官網發聲質疑，呼籲台南市政府立即恢復交通助理員違停舉發制度，落實「精準執法」。

台南市長黃偉哲今也親上火線回應，針對外界將焦點過度集中交通助理員在「是否能開單」並不合理。他強調，改善交通從來不是只靠開單，交通助理員在制度設計上也不以開單為唯一任務，其他縣市以往的操作亦多有調整或限制。

黃偉哲指出，目前台南市共有17名交通助理員，相較於數百名警力，角色定位本就以輔助為主，包括協助指揮交通、校園導護、事故現場協助警方處理等。因近期有民眾反映交通助理員在執勤與開單作業上出現需要改善的部分，因此市府決定先召回進行再訓練，暫時停發違規舉發權，但並未宣布永久取消。

他說，真的不了解啊，遠在台北政壇的政黨以及一些協會「好像交通助理員不能開單天就要塌下來」，並強調城市交通治理必須更精進執法技巧、更專業的維持交通治理，但核心仍是民眾的感受。