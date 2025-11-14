快訊

82歲白骨嬤孤獨死…鄰居指她「防備心強」 社工探訪多次未應門

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／取消交通助理員開罰單…時力也批評 黃偉哲親上火線回應

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲親上火線回應交通助理員暫停開罰單之事。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲親上火線回應交通助理員暫停開罰單之事。記者吳淑玲／攝影

台南市今年6月推動從民間聘用交通助理員，因多位議員質詢批評交通助理員開罰單，引發民眾誤解與不滿，市長黃偉哲指示交通助理員會暫時先停止執行違規開單，台南市人本交通促進協會表達遺憾，並發起「一人一信寄到議會搶救」，時代力量今於官網發聲質疑，呼籲台南市政府立即恢復交通助理員違停舉發制度，落實「精準執法」。

台南市長黃偉哲今也親上火線回應，針對外界將焦點過度集中交通助理員在「是否能開單」並不合理。他強調，改善交通從來不是只靠開單，交通助理員在制度設計上也不以開單為唯一任務，其他縣市以往的操作亦多有調整或限制。

黃偉哲指出，目前台南市共有17名交通助理員，相較於數百名警力，角色定位本就以輔助為主，包括協助指揮交通、校園導護、事故現場協助警方處理等。因近期有民眾反映交通助理員在執勤與開單作業上出現需要改善的部分，因此市府決定先召回進行再訓練，暫時停發違規舉發權，但並未宣布永久取消。

他說，真的不了解啊，遠在台北政壇的政黨以及一些協會「好像交通助理員不能開單天就要塌下來」，並強調城市交通治理必須更精進執法技巧、更專業的維持交通治理，但核心仍是民眾的感受。

黃偉哲表示，交通助理員會持續聘雇，但會在其他工作崗位上，協助改善台南的交通。

台南市目前有17名交通助理員，本周起暫停違停開罰單。圖／讀者提供
台南市目前有17名交通助理員，本周起暫停違停開罰單。圖／讀者提供

黃偉哲 時代力量
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台南台灣燈會《靈動的目光》奪柏林設計獎金獎 展現城市美學新高度

花3千萬元買康寧大學台南校地 黃偉哲：活化勿成治安死角

烏山頭水庫種電爭議 黃偉哲：市府會表達不同意再設二期

日本山形市長拜會黃偉哲 前議長獲頒台南榮譽市民

相關新聞

颱風後台南運河爆大量魚屍 凶手是汙水？水利局說原由

鳳凰颱風過後，台南運河浮現大量魚屍漂，議員指每逢下雨就出現魚屍，是未落實雨水分流，因明年迎來台南運河百年紀念活動，要求盡...

影／取消交通助理員開罰單…時力也批評 黃偉哲親上火線回應

台南市今年6月推動從民間聘用交通助理員，因多位議員質詢批評交通助理員開罰單，引發民眾誤解與不滿，市長黃偉哲指示交通助理員...

嘉義縣民雄鄉國小旁出現流浪漢 霸占公車亭吃飯、睡覺

嘉義縣民雄鄉東榮國小近期傳出有2名流浪漢出沒，占用公車站吃飯、睡覺，地方居民怨環境髒亂不堪，有議員今在議會質詢指出，盼社...

雲林跨年晚會首波演出卡司公布 神秘韓團將壓軸登場

雲林縣府睽違12年，今年底將自辦跨年晚會，地點選在斥資21億元打造的雲林縣立田徑場，今公布首波卡司陣容，包括歌手羅志祥、...

影／銅板傳愛20載 仁德農會班員零錢存竹筒助家扶學童

台南仁德區農會家政班婆婆媽媽20年前發起「竹筒送愛心」，每天把買菜剩下的零錢銅板存進竹筒、年終集資支持家扶學童，至今不曾...

雲林斗六增設人行道 民生南路商家跳腳

雲林縣斗六市民生南路無人行空間，行人被迫走上車道，險象環生，市公所將施作人行步道改善工程，引發商圈店家反彈，憂心壓縮車道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。