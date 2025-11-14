嘉義縣民雄鄉國小旁出現流浪漢 霸占公車亭吃飯、睡覺

嘉義縣民雄鄉東榮國小近期傳出有2名流浪漢出沒，占用公車站吃飯、睡覺，地方居民怨環境髒亂不堪，有議員今在議會質詢指出，盼社會局協助安置，避免造成環境及治安隱憂。社會局表示，協助安置遭拒，因人有遷徙自由，無法強制安置，會持續訪視關心。

地方反應，東榮國小附近有流浪漢出沒，2名男子長期占用公車站，在公車站定居當成家生活，每天吃喝住睡都在那裡，把環境弄得髒亂不堪，散發難聞異味，小孩每天上學經過都很害怕，希望社會局輔導協助安置，避免2名流浪漢成為治安及環境隱憂。

議員林淑完說，東榮國小附近有許多學生，附近住家陳情流浪漢已經住在公車站很久了，她向民雄派出所反應，多次請警方關心勸離，但沒有獲得改善，流浪漢繼續住在公車站，希望社會局協助介入安置，維護社會觀感及學生安全，讓地方居民安心。