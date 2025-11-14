快訊

雲林跨年晚會首波演出卡司公布 神秘韓團將壓軸登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府睽違12年，今年底將自辦跨年晚會，地點選在斥資21億元打造的雲林縣立田徑場，今公布首波卡司陣容，包括歌手羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛等。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府睽違12年，今年底將自辦跨年晚會，地點選在斥資21億元打造的雲林縣立田徑場，今公布首波卡司陣容，包括歌手羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛等。圖／雲林縣政府提供

雲林縣府睽違12年，今年底將自辦跨年晚會，地點選在斥資21億元打造的雲林縣立田徑場，今公布首波卡司陣容，包括歌手羅志祥周湯豪、艾怡良、舞思愛等，文化觀光處長陳璧君表示，當晚將有逾10組藝人接力登場，壓軸神秘韓團將於12月中旬公布。

雲林縣已有12年未自行辦理大型跨年晚會，今年斥資2440萬元自辦跨年晚會，縣長張麗善表示，舉辦跨年晚會是很多縣民期待，且雲林縣立田徑場今年7月舉辦縣運、10月舉辦全國運動會，年底再接棒跨年晚會，有助於刺激地方經濟，也希望在地鄉親不用遠赴外地，能就近迎接嶄新一年。

跨年晚會首波表演卡司今天公布，陳璧君表示，有亞洲天王羅志祥、潮流ICON周湯豪NICKTHEREAL、金曲歌后艾怡良及金曲才女舞思愛等人，其中羅志祥當晚將帶來30分鐘精彩演出。

周湯豪2021年曾在雲林全中運選手之夜演出，對雲林美食印象深刻，預計將提早抵達雲林朝聖美食；艾怡良則是首次到雲林開唱，舞思愛將帶來自創阿美族結合電音、饒舌與復古爵士的曲目讓大家耳目一新。

陳璧君表示，跨年晚會演出時間長達6.5小時，超過10組藝人接力演出，將陸續公布演出陣容，壓軸登場的神秘韓團將在12月中旬記者會上公開。

至於民眾關心的交通接駁及住宿問題，陳璧君表示，雲林縣立田徑場位處高鐵雲林站附近，對外交通便利，周邊設有充足停車空間，縣府將在官方網站上公布停車資訊及交通動線，因跨年晚會結束已晚，「更希望大家在雲林住一晚」，提醒外地來的歌迷要趕快手刀預訂住宿。

縣府今同步公布跨年晚會主視覺，陳璧君說，主視覺的設計概念是「跨年狂歡夜」，將田徑場當成狂歡舞台，不僅大家一起在音樂陪伴下狂歡跨年，也展現雲林在地景點、特色，包括劍湖山主題樂園、布袋戲等，希望跨年的民眾能在雲林兩天一日遊。

陳璧君表示，跨年晚會活動採免票自由進場，除有精彩的藝人團體表演外，更將於跨年時刻施放超過7000發煙火，打造半環場弧形設計的煙火秀，陪伴民眾迎接新年。因近期已接獲眾多市集設攤詢問，預計下周公布設攤申請與相關作業。

