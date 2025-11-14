影／銅板傳愛20載 仁德農會班員零錢存竹筒助家扶學童

台南仁德區農會家政班婆婆媽媽20年前發起「竹筒送愛心」，每天把買菜剩下的零錢銅板存進竹筒、年終集資支持家扶學童，至今不曾間斷。今天滿20年再度剖開竹筒，農會員工也熱情響應，累計20年愛心捐款已超過350萬元。

經清點裝滿零錢的竹筒27支共有80544元，婆婆媽媽知道今年台南經歷地震、風災，影響家扶經費籌措，也紛紛捐紅包共171個、金額302755元，農會總幹事曾佳哲也加碼捐一萬元紅包，響應北台南家扶即將12月07日將辦的「寒冬送暖」活動。

加上青農、家政、高齡及四健會聯合義賣款74050元，這次總計捐贈45萬7349元，累計20年來仁德農會相關愛心捐款將近360萬元。

仁德農會上午舉辦「幸福農村計盡推廣教育三部門聯合成果展」、與北台南家扶中心合辦「愛心竹簡回娘家」活動。農會員工及家政班婆婆媽媽再度劃開竹筒送愛心，現場溫馨熱鬧，見證20年來仁德農會與北台南家扶中心共同攜手的感人故事。

今年仁德農會創會100年，25位阿公阿嬤組成總年齡1759歲的「千歲團」，以充滿活力的舞蹈「仁農百分百運動會」祝賀。四健會員、青農及家政班員提供南瓜牛舌餅、南瓜蔬菜披薩、手作豆腐乳、椒麻堅果醬、黃金泡菜、冬瓜露、幸福坊異國料理、多肉組合盆栽、健康小番茄、天然蘆薈手工皂及肩頸紓壓送愛心等義賣，所得捐作家扶助學金。

總幹事曾佳哲表示，仁德農會與家扶結緣於民國95年，一則家扶兒考取優質大學無能力上學的新聞讓家政班成員開始認養「竹筒愛心撲滿」。「助貧不應僅是一個人做而是要集合同事們一起做，才能發揮聚沙成塔效益」，歷經20年始終不曾間斷且愈來愈多員工及青農一起加入，充分發揮銅板傳愛的精神。

「一件事能一做20年不問斷、令人敬佩。」北台南家扶主任李桂平稱讚仁德農會是永續善行、兼具溫度及愛心的工作團隊，更積極鼓勵農會夥伴參與傳愛行動，每一支竹筒都有著濃濃的人情味，「也將不顯眼的一塊錢堆砌成一座金銀山，創造出銅板傳愛的奇蹟」。