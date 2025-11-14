快訊

颱風後台南運河爆大量魚屍 凶手是汙水？水利局說原由

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南運河又浮現大量魚屍。圖／李啟維提供
鳳凰颱風過後，台南運河浮現大量魚屍漂，議員指每逢下雨就出現魚屍，是未落實雨水分流，因明年迎來台南運河百年紀念活動，要求盡速提出解決方案；南市水利局今天澄清說，研判出現死魚應是颱風低壓造成氣溫變化，溫度下降，運河的水中溶氧也跟著降低所致。

市議員李啟維指出，昨天晚間有市民在網路上上傳運河魚屍照片，畫面中可見大批魚隻死亡，其中多為對溶氧量要求較高的魰仔魚。他說，鳳凰颱風雖非強颱，但仍帶來雨勢，為避免市區淹水，運河上游5個截流站的水閘門必須開啟，導致汙水直接流入運河，造成魚群大量死亡。

李啟維說，目前台南市的汙水接管率平均僅約3成，且城鄉落差明顯。現階段多數地區的雨汙分流及截流作業集中由健康汙水處理廠負責，若天氣晴朗，約9成以上的汙水都能妥善處理，使運河水質保持清澈；但一旦降雨，截流系統啟動失效，汙水直接排入運河，水質惡化，魚群便難逃死亡命運。

李啟維強調，運河是台南的重要地景與城市門面，更承載著市民生活與觀光價值。唯有持續推動汙水處理設施建設、提高接管率、完善雨汙分流系統，才能從根本改善水質。他呼籲市府團隊應正視長期性問題，以務實態度逐步推進，讓市民重新看見運河的美麗與生機。

南市水利局說，目前台南運河沿線的家戶整體接管率約達9成，都有派員巡查運河，平時沒有下雨，運河也是會有一些零星的死魚， 這次運河死魚並沒有特別多或明顯異常。至於魚屍已通知環保局打撈清理。

台南運河自1926年開通以來，明年即將迎來運河開通100周年，台南市政府將結合觀光、文化與城市再造3大方向，推出一系列紀念與再生行動，從水岸光環境、出版品到藝文展演，全面展現台南從古港走向新水都的文化風貌。

南市府推動「2025台南運河光環境示範計畫」，以示範性光環境營造串聯歷史與現代氛圍，打造兼具休憩、觀光與藝術氣息的運河公園廊帶，工程預計於2025年1月底完工。另為帶動周邊商圈活力，於承天橋至望月橋間研議試辦「假日咖啡市集」。

台南運河又浮現大量魚屍。圖／李啟維提供
台南 鳳凰颱風
