聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／不符需求的還路於民 是擾民

聯合報／ 本報記者陳雅玲

台灣致力擺脫「行人地獄」惡名，將「還路於民」視為城市進步的普世價值，在以農工為主的雲林縣，這股人行道改造浪潮卻踢到了鐵板，出現人行道退縮，甚至取消的怪象，凸顯人行道設計若不符合在地需求與合理性，再高的路權口號，都可能淪為擾民與浪費公帑。

斗六市民生南路商圈店家群起反對人行道建設，並非首例，古坑鄉2年前就曾因人行道寬度近4公尺，造成機車與汽車爭道，險象環生，最後公所將人行道打掉退縮至2公尺內，內政部將補助款項全數收回。無獨有偶，台西鄉、四湖鄉都在人行道施作完成後，因地方居民反映停車空間不足，且利用率不高，希望能取消人行道，後改以畫設標線型行人道替代。

這些現象反映出路權的實現不能粗暴而行。台灣在推動行人路權與城市空間改造時，往往忽略地方真實需求與交通現況，人行道建設固然是保障行人安全的關鍵，但若追求寬度、未因地制宜，反而可能壓縮車道，導致交通瓶頸與安全隱憂，對行人反而無益。

「每一個人下車後都是行人」，人行道建設是保障安全的關鍵，但公部門必須強化與地方居民、商圈的溝通協調，採取彈性設計與逐步推動的策略。例如在行人稀疏的區域，可考慮以標線型或更窄幅的設計替代，或優先將經費用於學校、醫院等高密度行人區。

打造行人友善空間，不該只是淪為口號，唯有真正理解在地需求，避免一刀切的硬性標準，合理規畫人行道，才能達成人車共融的理想，既保障行人安全，也維持交通流暢與商業活力，避免政策成為空談與浪費。

行人 人行道 行人地獄 斗六 古坑
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

政院修正防詐條例 葛如鈞憂「金融戒嚴」會更加擾民

人行道引發路權與商圈生計拉鋸 雲林斗六「為誰留路」引爆商圈不滿

陳可辛出車禍！疑駕車失控衝上人行道 身體狀況曝光

右側人行道施工又未保持車距 高雄女騎士擦撞公車「人車倒地受傷」

相關新聞

雲林斗六增設人行道 民生南路商家跳腳

雲林縣斗六市民生南路無人行空間，行人被迫走上車道，險象環生，市公所將施作人行步道改善工程，引發商圈店家反彈，憂心壓縮車道...

新聞眼／不符需求的還路於民 是擾民

台灣致力擺脫「行人地獄」惡名，將「還路於民」視為城市進步的普世價值，在以農工為主的雲林縣，這股人行道改造浪潮卻踢到了鐵板...

《大濛》嘉義首映滿場 翁章梁：陳玉勳用電影讓世界看見嘉義

獲金馬獎11項提名的《大濛》，因影片中許多來自嘉義場景，今晚於嘉義市in89影城舉行嘉義首映會，縣長翁章梁、大林鎮長許有...

新營文化中心12月6日辦野餐寫生音樂會 兒童寫生今起開放報名

台南市新營文化中心今天公告12月6日下午在柳營區劉啟祥美術紀念館戶外草地舉辦冬之美野餐寫生音樂會，結合野餐、兒童寫生及音...

木雕鑿花技術保存者張旭輝 北港文化中心展出經典作品

文化部認定技術木雕鑿花技術保存者的雲林縣鑿花工藝師張旭輝，數十年來深耕木雕與鑿花工藝的珍貴作品，展現臺灣傳統工藝在時代轉...

台南台灣燈會《靈動的目光》奪柏林設計獎金獎 展現城市美學新高度

2024台灣燈會在台南的代表作品《靈動的目光》，榮獲2025德國柏林設計獎金獎殊榮，台南市長黃偉哲11日於市政會議肯定文化局同仁，及藝術總監陳怡潔、音樂總監王希文所率領的創作團隊。他表示，這個國際獎項

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。