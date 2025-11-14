新聞眼／不符需求的還路於民 是擾民

台灣致力擺脫「行人地獄」惡名，將「還路於民」視為城市進步的普世價值，在以農工為主的雲林縣，這股人行道改造浪潮卻踢到了鐵板，出現人行道退縮，甚至取消的怪象，凸顯人行道設計若不符合在地需求與合理性，再高的路權口號，都可能淪為擾民與浪費公帑。

斗六市民生南路商圈店家群起反對人行道建設，並非首例，古坑鄉2年前就曾因人行道寬度近4公尺，造成機車與汽車爭道，險象環生，最後公所將人行道打掉退縮至2公尺內，內政部將補助款項全數收回。無獨有偶，台西鄉、四湖鄉都在人行道施作完成後，因地方居民反映停車空間不足，且利用率不高，希望能取消人行道，後改以畫設標線型行人道替代。

這些現象反映出路權的實現不能粗暴而行。台灣在推動行人路權與城市空間改造時，往往忽略地方真實需求與交通現況，人行道建設固然是保障行人安全的關鍵，但若追求寬度、未因地制宜，反而可能壓縮車道，導致交通瓶頸與安全隱憂，對行人反而無益。

「每一個人下車後都是行人」，人行道建設是保障安全的關鍵，但公部門必須強化與地方居民、商圈的溝通協調，採取彈性設計與逐步推動的策略。例如在行人稀疏的區域，可考慮以標線型或更窄幅的設計替代，或優先將經費用於學校、醫院等高密度行人區。

打造行人友善空間，不該只是淪為口號，唯有真正理解在地需求，避免一刀切的硬性標準，合理規畫人行道，才能達成人車共融的理想，既保障行人安全，也維持交通流暢與商業活力，避免政策成為空談與浪費。