雲林斗六增設人行道 民生南路商家跳腳

雲林縣斗六市民生南路無人行空間，行人被迫走上車道，險象環生，市公所將施作人行步道改善工程，引發商圈店家反彈，憂心壓縮車道恐讓商圈衰退，昨赴縣議會向縣長張麗善陳情。張麗善表示將協助與公所溝通，若民意堅持反對，望公所審慎評估、收回成命；市長林聖爵表示，還路於民才是公道，會與民眾充分溝通。

斗六市公所爭取內政部補助，將進行大同路、民生南路及成功路3條人行改善工程，其中預計在路幅15公尺寬的民生南路兩側施作1.5公尺寬人行道，預計明年1月動工，商圈多名店家反對。

民生南路自救會長蔡明錡說，該路段機車流量大，遠高於行人通行量，形成混合車道反而更危險，若兩側都設置15公分高的人行道，恐壓縮車道、造成交通壅塞，機車與汽車爭道，恐讓商圈經濟衰退，「行人安全重要，但生計也要被看見」。

張麗善強調人行步道建設應「因地制宜」，此工程由斗六市公所提出並獲中央核定，若地方民意難以達成共識，希望斗六市公所重新檢討，甚至收回成命，建設應是利於大眾，獲得民眾的「鼓掌與讚賞」，而非爭議的導火線。

林聖爵指「還路於民」才是公道，民生南路是斗六市最主要的15公尺寬大道，若無法做好人行道，以後要推動其他區域的人行道建設，將更加困難。