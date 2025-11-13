《大濛》嘉義首映滿場 翁章梁：陳玉勳用電影讓世界看見嘉義

獲金馬獎11項提名的《大濛》，因影片中許多來自嘉義場景，今晚於嘉義市in89影城舉行嘉義首映會，縣長翁章梁、大林鎮長許有疆與眾多嘉義鄉親齊聚觀影，氣氛熱烈。

該片由陳玉勳執導，以白色恐怖時期的台灣為背景，透過民國40年代庶民生活與社會風氣，刻劃那個霧氣瀰漫、時代變動中的台灣；片名「大濛」意近台語「罩雺」，意指霧，也象徵劇中反覆出現的雲與霧意象。

翁章梁表示，《大濛》多次在嘉義取景，包括大林萬國戲院、蒜頭糖廠等，影片入圍本屆金馬獎11項大獎，是提名最多的電影，顯見其品質獲高度肯定，「謝謝陳玉勳導演用影像、說故事能力，讓更多人因為這部電影而認識嘉義、喜歡嘉義」

陳玉勳表示，電影要重現70年前的台灣，場景尋覓極具挑戰，幸好在嘉義縣政府與地方單位的大力協助下，才能找到適合的歷史環境完成拍攝，「《大濛》就是起霧、造霧的意思，嘉義提供了很多不可取代的場景，真的非常感謝」。

製片葉如芬指出，嘉義的歷史建物與古蹟讓劇組能找回時代氛圍，而電影能保存記憶，讓美好場景被永久留存，是《大濛》最珍貴之處。她也感謝嘉義縣政府的影視補助，並說能完成這部回望上一代生命故事的作品，「感到很榮幸，這是一群優秀的台灣劇組與演員一起獻給觀眾的作品」。