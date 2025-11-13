快訊

「大賣空」本尊要幹大事？他註銷旗下避險基金 暗示月底發重磅消息

「水表用了6千度」引追查 台中獨居八旬婦陳屍家中已成白骨

聽新聞
0:00 / 0:00

《大濛》嘉義首映滿場 翁章梁：陳玉勳用電影讓世界看見嘉義

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
《大濛》因影片中許多來自嘉義場景，今晚於嘉義市in89影城舉行嘉義首映會，縣長翁章梁、大林鎮長許有疆與眾多影迷齊聚觀影，氣氛熱烈。記者李宗祐／攝影
《大濛》因影片中許多來自嘉義場景，今晚於嘉義市in89影城舉行嘉義首映會，縣長翁章梁、大林鎮長許有疆與眾多影迷齊聚觀影，氣氛熱烈。記者李宗祐／攝影

獲金馬獎11項提名的《大濛》，因影片中許多來自嘉義場景，今晚於嘉義市in89影城舉行嘉義首映會，縣長翁章梁、大林鎮長許有疆與眾多嘉義鄉親齊聚觀影，氣氛熱烈。

該片由陳玉勳執導，以白色恐怖時期的台灣為背景，透過民國40年代庶民生活與社會風氣，刻劃那個霧氣瀰漫、時代變動中的台灣；片名「大濛」意近台語「罩雺」，意指霧，也象徵劇中反覆出現的雲與霧意象。

翁章梁表示，《大濛》多次在嘉義取景，包括大林萬國戲院、蒜頭糖廠等，影片入圍本屆金馬獎11項大獎，是提名最多的電影，顯見其品質獲高度肯定，「謝謝陳玉勳導演用影像、說故事能力，讓更多人因為這部電影而認識嘉義、喜歡嘉義」

陳玉勳表示，電影要重現70年前的台灣，場景尋覓極具挑戰，幸好在嘉義縣政府與地方單位的大力協助下，才能找到適合的歷史環境完成拍攝，「《大濛》就是起霧、造霧的意思，嘉義提供了很多不可取代的場景，真的非常感謝」。

製片葉如芬指出，嘉義的歷史建物與古蹟讓劇組能找回時代氛圍，而電影能保存記憶，讓美好場景被永久留存，是《大濛》最珍貴之處。她也感謝嘉義縣政府的影視補助，並說能完成這部回望上一代生命故事的作品，「感到很榮幸，這是一群優秀的台灣劇組與演員一起獻給觀眾的作品」。

演員、歌手9m88分享，拍攝期間每天走訪各個歷史建物，宛如穿越時空，「台北連日下雨都快發霉了，但一下高鐵就看見嘉義的彩虹，真的超棒。」她笑說，拍攝間隙最期待的就是品嘗嘉義美食，也期待觀眾能在大銀幕上看見許多熟悉場景，跟著電影回望那段歲月，獲得感動。

《大濛》今晚於嘉義市in89影城舉行嘉義首映會。記者李宗祐／攝影
《大濛》今晚於嘉義市in89影城舉行嘉義首映會。記者李宗祐／攝影
《大濛》影片今晚於嘉義市in89影城舉行嘉義首映會，縣長翁章梁（右二）、大林鎮長許有疆（右一）與眾多影迷齊聚觀影，氣氛熱烈。記者李宗祐／攝影
《大濛》影片今晚於嘉義市in89影城舉行嘉義首映會，縣長翁章梁（右二）、大林鎮長許有疆（右一）與眾多影迷齊聚觀影，氣氛熱烈。記者李宗祐／攝影

嘉義 電影 翁章梁
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「大濛」回「嘉」首映！ 9m88變身美艷歌女　陳玉勳竟嘆自己沒路用

嘉義優鮮水產電商平台開幕 翁章梁直播推優惠

視察朴子防汛整備…翁章梁：颱風鳳凰直朝中南部而來 不能掉以輕心

翁章梁化身拍賣官 嘉義酒廠27公升珍藏陳高拍出13萬8千助弱勢

相關新聞

《大濛》嘉義首映滿場 翁章梁：陳玉勳用電影讓世界看見嘉義

獲金馬獎11項提名的《大濛》，因影片中許多來自嘉義場景，今晚於嘉義市in89影城舉行嘉義首映會，縣長翁章梁、大林鎮長許有...

新營文化中心12月6日辦野餐寫生音樂會 兒童寫生今起開放報名

台南市新營文化中心今天公告12月6日下午在柳營區劉啟祥美術紀念館戶外草地舉辦冬之美野餐寫生音樂會，結合野餐、兒童寫生及音...

木雕鑿花技術保存者張旭輝 北港文化中心展出經典作品

文化部認定技術木雕鑿花技術保存者的雲林縣鑿花工藝師張旭輝，數十年來深耕木雕與鑿花工藝的珍貴作品，展現臺灣傳統工藝在時代轉...

台南台灣燈會《靈動的目光》奪柏林設計獎金獎 展現城市美學新高度

2024台灣燈會在台南的代表作品《靈動的目光》，榮獲2025德國柏林設計獎金獎殊榮，台南市長黃偉哲11日於市政會議肯定文化局同仁，及藝術總監陳怡潔、音樂總監王希文所率領的創作團隊。他表示，這個國際獎項

雲林進入花生採收季！縣府規畫「土豆路」 封路72公里作為曝曬場

雲林是國內花生主產地，即將進入花生2期作採收期，也是曝曬花生旺季，鑑於以往農民占路曬花生影響交通，縣府與各公所規畫「土豆...

斥資近3億 台南市立兒童圖書館暨李科永圖書館預計2028年啟用

台南市安南區人口突破20萬是全市僅次永康的第二大行政區，但相關公共設施跟不上人口成長進度，因安南區圖書館準備整建，議員關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。