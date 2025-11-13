新營文化中心12月6日辦野餐寫生音樂會 兒童寫生今起開放報名

台南市新營文化中心今天公告12月6日下午在柳營區劉啟祥美術紀念館戶外草地舉辦冬之美野餐寫生音樂會，結合野餐、兒童寫生及音樂表演，兒童寫生即日起開放線上報名，限50個名額，不收費，需自備色筆、畫板，並於活動當天至現場領取畫紙，完成寫生後可兌換彩繪筆袋紀念品。

除了野餐、兒童寫生，活動邀請「如火純青50+」樂團以吳晉淮、翁倩玉等與在地連結歌手的成名曲，演繹劉啟祥人生故事；此外當天樂團將演唱耶誕歌謠，增添節慶氛圍，民眾可自由入場。

活動承辦人員表示，活動時間從下午2時至5時，民眾可自備餐點與野餐墊來參加，「日麗時光畫室」配合推出柳營在地野餐盒，包含米蛋捲、鮮奶饅頭、鮮奶布丁、東山龍眼紅茶，限量50份，歡迎民眾提前線上訂購。相關活動詳情及報名連結，請見新營文化中心官網或臉書粉絲團。