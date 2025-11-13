木雕鑿花技術保存者張旭輝 北港文化中心展出經典作品
文化部認定技術木雕鑿花技術保存者的雲林縣鑿花工藝師張旭輝，數十年來深耕木雕與鑿花工藝的珍貴作品，展現臺灣傳統工藝在時代轉折中的延續與創新，為國家級無形文化資產的重要傳承，首度在北港文化中心舉辦個人「雕藝生輝」創作展，歡迎參觀。
鑿花藝師張旭輝從國中時期，師承木雕名師蔡武田司阜，從事鑿花、寺廟雕刻工藝逾半世紀，參與過多國內處古蹟修復，是台灣少數寺廟木雕全能匠師，即日起至明年1月7日，在北港文化中心展出多年來珍貴作品，相當難得。
張旭輝雕刻鑿花技藝精湛、基底深厚，2017年榮獲文化部認定為技術木雕鑿花技術保存者，去年獲縣府頒贈雲林縣文化藝術獎貢獻獎。文觀處長陳璧君表示，包括麥寮拱範宮、彰化元清觀、北港朝天宮國定古蹟修復等國內重要古蹟修復，都有張大師作品，對於宗教建築木構件與鑿花裝飾的修復有卓越貢獻。
陳璧君指出，木雕鑿花有陰雕、陽雕、浮雕、透雕、圓雕、鑲雕，技法多元，融合各類手法發展出「內枝外葉、鏤空均勻、顧邊、鋪面」等專業口訣和技巧，張旭輝作品兼具文化底蘊、藝術創新及人文厚度。透過此展讓民眾欣賞頂級的木雕鑿花技術之美，不可錯過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言