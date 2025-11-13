雲林進入花生採收季！縣府規畫「土豆路」 封路72公里作為曝曬場

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林2期花生面積多達7千多公頃，雲林縣府在各鄉鎮產地，規畫72公里路段，將進行封路作為花生曬場。記者蔡維斌／攝影
雲林是國內花生主產地，即將進入花生2期作採收期，也是曝曬花生旺季，鑑於以往農民占路曬花生影響交通，縣府與各公所規畫「土豆路」，封路提供作為曬場，目前盤點全縣共194處路段，總長超過72公里。同時將函請警方協助加強巡邏護農，也請農民配合依規畫路段使用，以保花生和交通兩安全。

縣府說，今年2期作花生約7510公頃，比1期作增加約1倍，主要分布元長鄉、土庫鎮、虎尾鎮、北港鎮等地，兩期作總產量超過3萬公噸占全國7成，11月將進入採收期，目前早種的花生已陸續開始採收。

尤其鳳凰颱風剛離開，不少農民紛紛開始曬花生，張姓農民說，今年閏6月，所以2期花生大約從下周進入盛產期，比往年晚了約半個月，再過幾天，各地就會進入採收旺季，所以有人擔心曬場不夠，就先把部分產業道路圍起來，以備不時之需。

農民說，2期作產量比較多，所需曬場空間更多，有人選擇在自己住家前空地，但空間實不夠用，只好到庄外比較沒有車的道路，他們也知道會影響交通，也有被偷的風險，但沒有曬的花生賣不出去。

縣府考量農民需求即和各地鄉鎮公所協調規畫合法曬場，為農民申請路權。農業處長魏勝德表示，已協調一些人車較少的路段申請路權，規畫合法曝曬場，目前有7鄉鎮申請設置，分別為莿桐2處、崙背55處、東勢5處、麥寮7處、虎尾53處、土庫71處、大埤1處，合計共有194處合法曬場，總路長約72公里。

今年以土庫申請的曬場最多，鎮長陳特凱表示，即日起至12月31日已在12個里設約30公里的曬場，農民可至公告路段曝曬，三角錐、閃示燈也可洽詢里辦公處借用。雲林縣警局也說，將會啟動「護農專案」加強各轄區巡邏，農民若遇狀況可隨時通報當地派出所。

雲林2期花生面積多達7千多公頃，雲林縣府在各鄉鎮產地，規畫72公里路段，將進行封路作為花生曬場。記者蔡維斌／攝影
花生 農民 路權
