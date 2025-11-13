台南台灣燈會《靈動的目光》奪柏林設計獎金獎 展現城市美學新高度

2024台灣燈會在台南的代表作品《靈動的目光》，榮獲2025德國柏林設計獎金獎殊榮，台南市長黃偉哲11日於市政會議肯定文化局同仁，及藝術總監陳怡潔、音樂總監王希文所率領的創作團隊。他表示，這個國際獎項不僅是對藝術家的讚譽，更象徵台南文化創意的能量與城市美學的高度。

黃偉哲市長指出，台南市睽違16年後，在2024年再度舉辦台灣燈會，而去年也是台南400年，一個台南的過去與未來交會的重要時刻，藉由台灣燈會的契機，不僅讓國人重新認識台南，也讓世界看見台南的文化魅力。

文化局指出，《靈動的目光》於2024台灣燈會高鐵燈區「城裡有光」展出時，以震撼的光影與音樂效果驚豔觀眾。該作品由藝術家陳怡潔擔任藝術總監、王希文擔任音樂總監，融合AI、3D投影與XR等科技，重新詮釋台南的歷史與信仰，以當代手法呈現多元共創的文化精神，充分展現台灣文化的創新魅力與跨世代價值。

文化局指出，台南擁有深厚的文化底蘊，而《靈動的目光》以藝術說故事、以科技傳承記憶，讓全球觀眾感受台南文化的深度與靈魂。能在國際舞台上脫穎而出，代表台南的城市文化已邁向兼具傳統與創新的新高度。未來市府將持續支持優秀藝術創作，讓台南成為更多文化創意綻放的舞台。

