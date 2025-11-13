快訊

斥資近3億 台南市立兒童圖書館暨李科永圖書館預計2028年啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館邀集普立茲克建築獎得主伊東豊雄（中），以及台灣建築師李文勝共同打造，設計團隊今下午再度拜訪市長黃偉哲（左），闡述設計理念。圖／文化局提供
台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館邀集普立茲克建築獎得主伊東豊雄（中），以及台灣建築師李文勝共同打造，設計團隊今下午再度拜訪市長黃偉哲（左），闡述設計理念。圖／文化局提供

台南市安南區人口突破20萬是全市僅次永康的第二大行政區，但相關公共設施跟不上人口成長進度，因安南區圖書館準備整建，議員關切「台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館」進度，文化局說明預計明年初進行工程，預計2028年啟用營運。

李科永文教基金會捐助、日本建築大師伊東豐雄設計的李科永紀念圖書館，新建工程進度，規畫在安南區草湖溪公園內設置地上二層、樓地板面積約820坪之圖書館建物，並由基金會捐款委託伊東良雄建築師事務所辦理規畫與設計。

文化局說明，本案總工程費預估為2.89億元，除基金會捐贈1億元外，市府也編列1.24億元經費，並獲教育部補助0.65億元，以共同推動基地建設，此外，市府已於2024年9月23日完成基本設計審查，並於2025年7月16日完成都市設計審議，同年10月31日亦已完成建築細部設計，可利於後續招標與品質控管。

文化局指出，預估將於2026年1月完成工程發包，4月動工，工期約至2027年底完工，並預計2028年啟用營運，期望為安南區打造具文化教育功能的重要公共建設。

另議員批評安南區公所公務人員編制竟只有60多人，人口數只有2萬人的七股區有50多人，永康區約近百人明顯落後，警方配置也明顯不夠；民政局指出，將配合行政區劃法，檢討區公所整編，並視情形檢討37區公所員額配置，另區公所亦可視實際需求，專案簽請新增契約人力以因應業務需求。

民政局說明，依「地方行政機關組織準則」第21條規定，地方行政機關員額之設置及分配，應於其員額總數範圍內辦理。本市各區公所正式編制員額係依人口數、轄區面積、里數及預算等因素配置，以支應日常業務需求。目前安南區公所正式編制員額67名、技工工友2名、約聘僱用人員11名、臨時人員20名合計100名。

台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館將斥資2.24億經費，外觀以環狀造型設計，象徵聚會與共融。圖為建築外觀示意圖。圖／文化局提供
台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館將斥資2.24億經費，外觀以環狀造型設計，象徵聚會與共融。圖為建築外觀示意圖。圖／文化局提供
台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館設計以環狀造型，並規畫親子戶外閱讀區和遊戲空間，創造出內外相通、庭園環抱的空間美學。圖為示意圖。圖／文化局提供
台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館設計以環狀造型，並規畫親子戶外閱讀區和遊戲空間，創造出內外相通、庭園環抱的空間美學。圖為示意圖。圖／文化局提供

