斥資近3億 台南市立兒童圖書館暨李科永圖書館預計2028年啟用
台南市安南區人口突破20萬是全市僅次永康的第二大行政區，但相關公共設施跟不上人口成長進度，因安南區圖書館準備整建，議員關切「台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館」進度，文化局說明預計明年初進行工程，預計2028年啟用營運。
李科永文教基金會捐助、日本建築大師伊東豐雄設計的李科永紀念圖書館，新建工程進度，規畫在安南區草湖溪公園內設置地上二層、樓地板面積約820坪之圖書館建物，並由基金會捐款委託伊東良雄建築師事務所辦理規畫與設計。
文化局說明，本案總工程費預估為2.89億元，除基金會捐贈1億元外，市府也編列1.24億元經費，並獲教育部補助0.65億元，以共同推動基地建設，此外，市府已於2024年9月23日完成基本設計審查，並於2025年7月16日完成都市設計審議，同年10月31日亦已完成建築細部設計，可利於後續招標與品質控管。
文化局指出，預估將於2026年1月完成工程發包，4月動工，工期約至2027年底完工，並預計2028年啟用營運，期望為安南區打造具文化教育功能的重要公共建設。
另議員批評安南區公所公務人員編制竟只有60多人，人口數只有2萬人的七股區有50多人，永康區約近百人明顯落後，警方配置也明顯不夠；民政局指出，將配合行政區劃法，檢討區公所整編，並視情形檢討37區公所員額配置，另區公所亦可視實際需求，專案簽請新增契約人力以因應業務需求。
民政局說明，依「地方行政機關組織準則」第21條規定，地方行政機關員額之設置及分配，應於其員額總數範圍內辦理。本市各區公所正式編制員額係依人口數、轄區面積、里數及預算等因素配置，以支應日常業務需求。目前安南區公所正式編制員額67名、技工工友2名、約聘僱用人員11名、臨時人員20名合計100名。
