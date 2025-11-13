睽違109年！北港朝天宮三媽下府城 擴大「巡歷山海」17區

雲林北港朝天宮舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，今天在台南市政府舉行「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷記者會」，市府團隊和議會及宮廟踴躍出席，此次巡歷台南有107間宮廟參與，規模空前，是百年難得的宗教盛事。

市長黃偉哲表示，「黑面三媽」睽違百年首次會香台南祀典大天后宮，象徵台南與北港香火情誼深厚，延續歷史脈絡並凝聚城市向心力。巡歷路線涵蓋台南17個行政區，共有107間宮廟熱烈參與接駕，市府將以最高規格支持年度宗教盛會，也呼籲市民注意交通安全、維護環境整潔，共同展現台南優質宗教文化，為城市注入福氣與活力。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，14年前曾辦南都巡歷，但不是三媽下來，本次是睽違109年北港媽再下府城，媽祖知道今年天災地變特別多，每次到友宮參加平安宴都提到為何不再舉辦，今年也適逢三媽250周年，在媽祖生日擲筊請示連續三個允杯，因此促成這次的南都巡歷。

蔡咏鍀提到，上次沒有走海線此次擴大山海巡歷，為台灣祈福，很多宮廟共襄盛舉，但因是新舊香路，還是有很多宮廟無法排入，日後若有活動可再邀北港媽來參舉，感謝市府大力促成，期盼再現百年風華。

民政局局長姜淋煌表示，為確保巡歷圓滿與安全，市府已召開2場跨機關協調會，並由各區公所針對沿線細節與宮廟協調，落實「少香、減炮、優質、環保」政策，兼顧虔誠信仰與環境維護。