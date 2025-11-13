快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

睽違109年！北港朝天宮三媽下府城 擴大「巡歷山海」17區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
雲林北港朝天宮睽違14年再次舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，台南市府團隊與議會踴躍出席記者會祈福。記者吳淑玲／攝影
雲林北港朝天宮睽違14年再次舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，台南市府團隊與議會踴躍出席記者會祈福。記者吳淑玲／攝影

雲林北港朝天宮舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，今天在台南市政府舉行「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷記者會」，市府團隊和議會及宮廟踴躍出席，此次巡歷台南有107間宮廟參與，規模空前，是百年難得的宗教盛事。

市長黃偉哲表示，「黑面三媽」睽違百年首次會香台南祀典大天后宮，象徵台南與北港香火情誼深厚，延續歷史脈絡並凝聚城市向心力。巡歷路線涵蓋台南17個行政區，共有107間宮廟熱烈參與接駕，市府將以最高規格支持年度宗教盛會，也呼籲市民注意交通安全、維護環境整潔，共同展現台南優質宗教文化，為城市注入福氣與活力。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，14年前曾辦南都巡歷，但不是三媽下來，本次是睽違109年北港媽再下府城，媽祖知道今年天災地變特別多，每次到友宮參加平安宴都提到為何不再舉辦，今年也適逢三媽250周年，在媽祖生日擲筊請示連續三個允杯，因此促成這次的南都巡歷。

蔡咏鍀提到，上次沒有走海線此次擴大山海巡歷，為台灣祈福，很多宮廟共襄盛舉，但因是新舊香路，還是有很多宮廟無法排入，日後若有活動可再邀北港媽來參舉，感謝市府大力促成，期盼再現百年風華。

民政局局長姜淋煌表示，為確保巡歷圓滿與安全，市府已召開2場跨機關協調會，並由各區公所針對沿線細節與宮廟協調，落實「少香、減炮、優質、環保」政策，兼顧虔誠信仰與環境維護。

雲林北港朝天宮今年5月擲筊請示，獲媽祖同意，確認重啟「南都巡歷」，擇於11月15日起駕，經由嘉義縣沿台南山線遶境，進入台南市舊府城後，將駐駕普濟殿和大天后宮；11月24日回鑾，將經由台南海線通往嘉義沿海，回到雲林北港。

雲林北港朝天宮睽違14年再次舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，今天在台南市政府舉行「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷記者會」。記者吳淑玲／攝影
雲林北港朝天宮睽違14年再次舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，今天在台南市政府舉行「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷記者會」。記者吳淑玲／攝影
雲林北港朝天宮睽違14年再次舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，今天在台南市政府舉行「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷記者會」。記者吳淑玲／攝影
雲林北港朝天宮睽違14年再次舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，今天在台南市政府舉行「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷記者會」。記者吳淑玲／攝影
雲林北港朝天宮睽違14年再次舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，今天在台南市政府舉行「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷記者會」。記者吳淑玲／攝影
雲林北港朝天宮睽違14年再次舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，今天在台南市政府舉行「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷記者會」。記者吳淑玲／攝影
雲林北港朝天宮睽違14年再次舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，董事長蔡咏鍀致贈「北港媽南都巡歷息灰祈安遶境」給台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影
雲林北港朝天宮睽違14年再次舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，董事長蔡咏鍀致贈「北港媽南都巡歷息灰祈安遶境」給台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影

北港朝天宮 台南 媽祖
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北港馬祖盃馬拉松熱血開跑 跑者鑽轎腳祈福、信仰與文化感動全場

五星級「港點+府城美食」吃到飽！台南晶英「府城茶樓自助饗宴」 爽嗑「經典港點車、現切燒臘、現燙牛肉湯」免千元

龍山寺旁公然擺攤買個資？繳證件影本換1千元 1人到案稱發宮廟紅包

不只空氣是甜的！南鐵地下化清代「甜蜜道路」遺構出土

相關新聞

木雕鑿花技術保存者張旭輝 北港文化中心展出經典作品

文化部認定技術木雕鑿花技術保存者的雲林縣鑿花工藝師張旭輝，數十年來深耕木雕與鑿花工藝的珍貴作品，展現臺灣傳統工藝在時代轉...

台南台灣燈會《靈動的目光》奪柏林設計獎金獎 展現城市美學新高度

2024台灣燈會在台南的代表作品《靈動的目光》，榮獲2025德國柏林設計獎金獎殊榮，台南市長黃偉哲11日於市政會議肯定文化局同仁，及藝術總監陳怡潔、音樂總監王希文所率領的創作團隊。他表示，這個國際獎項

雲林進入花生採收季！縣府規畫「土豆路」 封路72公里作為曝曬場

雲林是國內花生主產地，即將進入花生2期作採收期，也是曝曬花生旺季，鑑於以往農民占路曬花生影響交通，縣府與各公所規畫「土豆...

斥資近3億 台南市立兒童圖書館暨李科永圖書館預計2028年啟用

台南市安南區人口突破20萬是全市僅次永康的第二大行政區，但相關公共設施跟不上人口成長進度，因安南區圖書館準備整建，議員關...

睽違109年！北港朝天宮三媽下府城 擴大「巡歷山海」17區

雲林北港朝天宮舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，今天在台南市政府舉行「2025乙巳年北港...

小孩玩瘋、大人放風！嘉義冬季最療癒的賞鳥路線

每年10月至翌年4月是候鳥遷徙季節，嘉義縣東石、布袋地區因地勢平坦、潮間帶生態多樣，是候鳥最重要的棲地與中繼站。為迎接賞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。