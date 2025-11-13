小孩玩瘋、大人放風！嘉義冬季最療癒的賞鳥路線

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
東石鰲鼓向禾休閒漁場。圖／嘉義縣政府提供
每年10月至翌年4月是候鳥遷徙季節，嘉義縣東石、布袋地區因地勢平坦、潮間帶生態多樣，是候鳥最重要的棲地與中繼站。為迎接賞鳥季，嘉義縣文化觀光局推出親子賞鳥主題活動「鷺境嘉義」，以賞鳥、護生態、玩創意為核心，串聯東石、布袋多個濕地景點與在地產業，邀請親子家庭展開冬季最綠的生態之旅。

東石向禾休閒漁場以生態多元聞名，園區栽植大量紅樹林與南美蟛蜞菊，不僅能穩定海岸線，也具淨水功能。推出深受親子喜愛的「划環保船、摸文蛤、釣魚樂」體驗，其中以回收保麗龍與海漂廢棄物打造的「環保船」最具亮點，讓遊客在划船過程中理解循環利用的重要性，寓教於樂。

布袋地區的好美船屋以「廢材再生」為特色，推出「廢材變水水背包吊飾」與「廢材變生氣盎然的植栽」等DIY體驗，將蚵架廢材重新創作成小藝術品，讓遊客在生活中實踐環保、支持地方再生能量。

位於東石的鰲鼓濕地森林園區向來是賞鳥客的天堂，「觀海樓」作為園區制高點，可遠眺外傘頂洲與大片濕地景觀。現場設置3台免費高倍率望遠鏡，讓旅客可近距離觀察鸕鶿、雁鴨、鷸鴴等水鳥。駐點人員並會分享每日鳥況、遷徙動態，是親子認識濕地生態的最佳戶外教室。

活動期間同步推出「集章換限定候鳥造型吊飾」活動，串聯11大景點與在地店家，包括：元泉益食品工廠、布袋海上巴士、白水湖蚵學家、向禾休閒漁場、好美船屋（好美農漁產）、余順豐花生觀光工廠、志哥的漁塭人生、東石50分Life工作室、東石外傘頂洲（凱旋號）、洲南鹽場及鰲鼓濕地生態展示館。

文化觀光局表示，「鷺境嘉義」將戶外生態教育與地方產業結合，讓孩子在遊程中自然學習生態知識並親手實踐環保行動，是冬季最值得的親子體驗。相關資訊與體驗預約可至「嘉義親子旅」網站或「嘉義縣文化觀光局」粉絲專頁查詢。

布袋洲南鹽場。圖／嘉義縣政府提供
東石鰲鼓濕地黑琵。圖／嘉義縣政府提供
布袋海上巴士。圖／嘉義縣政府提供
東石外傘頂洲（凱旋號）。圖／嘉義縣政府提供
東石志哥的魚塭人生。圖／嘉義縣政府提供
布袋灘地候鳥。圖／嘉義縣政府提供
東石鰲鼓濕地生態展示館。圖／嘉義縣政府提供
鰲鼓濕地 賞鳥 嘉義 親子
