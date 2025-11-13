花3千萬元買康寧大學台南校地 黃偉哲：活化勿成治安死角

位於安南區的康寧大學台南校區退場後校地閒置多年，環境逐漸荒廢、治安問題叢生。市府編列3千萬元預算擬購買總值約7億元的校產進行活化，因部分議員質疑未事前溝通，審議時刪除經費僅保留1千元，市長黃偉哲表示，市府規畫將校地活化為行政中心及運動休閒空間，將提覆議爭取議會支持。

市議員蔡麗青今日質詢指出，康寧校區內擁有400公尺標準運動場、籃球場、網球場及7棟建築物，資產估值約7億元，閒置多年已成治安，市民想運動都無法進入，市府若能購置活化整合行政資源，更能改善區域治安與環境，批評部分局處未為政策辯護讓議員支持，合理的活化方案遭誤解為「有貓膩」，預算被刪除是對不起安南區民。

黃偉哲回應，康寧校區長期閒置已成治安與環境死角，現場部分建物電線遭竊、窗戶破損，若不及時介入恐更難收拾。市府有責任讓公共資產重獲新生，藉由活化帶動周邊發展。他強調，市府計畫將校區打造成安南區行政中心與運動休閒園區，除行政功能外，有標準400公尺跑道的運動場、棒球場等供全民運動使用。

針對外界質疑地點偏遠，黃偉哲指出，康寧校區對面即為中信金融管理學院，距台南科技工業區車程僅5分鐘，地理條件並不偏僻。他認為，地方發展須先有公共設施，企業投資才會跟進，「不可能等廠商先進駐才開始建設」。

至於有議員反對將市刑大遷入，黃偉哲表示，因業務性質特殊，已不再考慮遷建；但市府推動校地活化的立場不變，目的在於善用公有資源、改善區域環境、促進地方均衡發展。

財稅局指出，康寧校區具完善基礎設施，可供多機關進駐使用，補足行政及公共設施空間需求，戶外運動場更可規畫為滑輪溜冰場、足球場等多功能運動空間。該區鄰近南科、台南科技工業區、七股及新吉工業區，產業聚落完整、交通便捷，未來也可作為產業研發與創新育成中心。

經發局也說，將以「產業副園區」概念打造康寧校區，結合南科與周邊工業區，發展為創新節點與人才培訓基地。園區將提供研發、試量產、技術轉移空間，並設置新創加速器，提供資金媒合、法務諮詢及國際鏈結等一站式服務，推動智慧機械、綠能與循環經濟產業升級，讓康寧舊校區成為台南科技走廊的重要節點。