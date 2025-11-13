20億拍板變35億還沒蓋 嘉義縣肉品市場卡關 議員質疑「詐騙集團」

嘉義縣肉品市場2020年由時任行政院長蘇貞昌拍板轉型為「現代化肉品市場暨屠宰冷凍加工廠」，停拍停宰已近5年仍未重建進場。縣議員詹琬蓁今天在議會質詢直言「縣長是不是遇到詐騙集團？」質疑中央20億拍板變35億還沒蓋，進度嚴重拖延。縣長翁章梁回應，縣府團隊持續與農業部追蹤進度，目前企畫書已送行政院待核，地方前置作業均已完成。

詹琬蓁在質詢時逐條列舉歷程，2020年12月6日行政院拍板改建，原本投入20億元；2022年9月肉品市場停拍停宰；2024年5月縣府完成全區拆除。但如今已是2025年，工程卻遲遲未動，她痛批，「原物料調漲後經費從20億變成35億，拖到現在什麼都沒開始，這不像遇到詐騙集團是什麼？」

她指出，市場荒廢近一年、拆除後空地持續封閉，影響地方畜牧運作與產業鏈規畫，「錢是中央要出的，為什麼不一次到位？如果當年20億就能做，為什麼拖到要35億？」強調質詢是「替縣長抱不平」，也希望縣府能給縣民明確時間表。

對此，翁章梁表示，案件並未停滯，縣府多次與農業部及畜產會開會討論，全力協調進度。他強調，嘉義縣的配合事項都已完成，包括土地、行政程序等，「只等中央核定經費即可啟動。」

農業處長許彰敏說明，目前中央由畜產會統籌辦理，縣府負責地方協助作業；基地仍為原址1.9公頃未調整。原核定經費20億元因物價上漲調整至35億元，農業部已擬定新企畫書送行政院審查，「經費核下後即可進場，縣府前置作業都已準備好。」