性專區問卷挨轟引導民意 嘉市議員怒嗆警局長：你跟我有仇嗎？

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員顏翎熹（右）上午質詢，與警局長陳明志針對「性專區設立可行性評估」問卷議題激辯。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員顏翎熹（右）上午質詢，與警局長陳明志針對「性專區設立可行性評估」問卷議題激辯。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員顏翎熹今上午質詢，與警局長陳明志針對「性專區設立可行性評估」問卷議題激辯。主張設立合法性專區顏翎熹，痛批警局問卷設計「失真又有立場」，氣得2度質問警察局長，「你跟我有仇嗎？」陳明志致歉，強調會檢討改進。

市警局先前依顏翎熹議員要求，針對性專區可行性評估，提出須與學校等機構保持300公尺距離規範，並以問卷調查作為民意參考。不過該問卷僅發出80份、有效63份，其中7成受訪者反對設置性專區。警局據此結論，認為不具推動條件。顏翎熹痛批，問卷樣本數太少，根本無法代表嘉義市26萬人口，更指出調查對象僅限幼兒園至高中教職員、寺廟與教會負責人、仲介業者等特定族群，屬於利害關係人，無法反映普遍民意。

她進一步指出，不反對做問卷，但警局問卷開頭以「有鑑於本市議員提案成立性專區」作為導言，讓受訪者誤以為政策已進入推動階段，容易引發「立場式作答」，而非對政策本質的理解與討論，屬於典型的「框架效應」。她批評市警局「是在引導民意，而不是了解民意」。

面對質疑，局長陳志明表示，警局對性專區議題持開放態度，問卷僅作為可行性研究的參考，並承認調查對象利害關係人、開場提及議員提案確實不妥。他虛心致歉，強調問卷設計會嚴謹審慎，會檢討改進。

但顏翎熹不滿意，批問卷未標明學者姓名與單位，也沒有倫理審查，若真有委託外部研究，就請拿出契約與報告！」她質疑警局長所稱「有博士參與說法缺乏佐證，直言問卷設計「根本不具代表性」。顏翎熹指出，現行非法性交易本就存在，真正造成治安問題的是「無法納管」狀態，若能合法化、集中管理，反而能降低風險。她質問，「為什麼問卷沒有設計這樣的選項？是要探民意，還是誘導答案？」

嘉義市議員顏翎熹（右）上午質詢，與警局長陳明志針對「性專區設立可行性評估」問卷議題激辯。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員顏翎熹（右）上午質詢，與警局長陳明志針對「性專區設立可行性評估」問卷議題激辯。記者魯永明／翻攝

性專區 設計 議員
