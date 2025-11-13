人行道引發路權與商圈生計拉鋸 雲林斗六「為誰留路」引爆商圈不滿

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市民生南路無人行空間，行人被迫走上車道，險象環生，市公所將進行人行步道改善工程，引發商圈店家反彈，憂心壓縮車道恐讓商圈衰退，今赴縣議會向縣長張麗善（右）陳情。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市民生南路無人行空間，行人被迫走上車道，險象環生，市公所將進行人行步道改善工程，引發商圈店家反彈，憂心壓縮車道恐讓商圈衰退，今赴縣議會向縣長張麗善（右）陳情。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市民生南路無人行空間，行人被迫走上車道，險象環生，市公所將進行人行步道改善工程，引發商圈店家反彈，憂心壓縮車道恐讓商圈衰退，今赴縣議會向縣長張麗善陳情。張麗善表示，將協助與公所溝通協調，若民意堅持反對，希望公所審慎評估、收回成命；市長林聖爵表示，還路於民才是公道，會與民眾充分溝通。

民生南路長期無人行空間，又有路霸占用道路，市公所今年爭取內政部補助，將進行大同路、民生南路及成功路3條人行改善工程，日前舉辦地方說明會，其中預計在路幅15公尺寬的民生南路兩側施作1.5公尺寬人行道，目標明年一月動工，民生南路商圈多位店家反對，認為公所未能充分溝通。

民生南路自救會長蔡明錡表示，該路段機車流量龐大，遠高於行人通行量，形成「混合車道」反而更危險，若兩側都設置15公分高的人行道，恐壓縮車道、造成交通壅塞，更可能引發機車與汽車爭道，恐讓商圈經濟衰退，「行人安全重要，但生計也要被看見」，盼市公所重新與商圈充分溝通。

張麗善強調人行步道建設應「因地制宜」，此工程由斗六市公所提出並獲中央核定，縣府將協助溝通協調，若地方民意難以達成共識，希望斗六市公所重新檢討，甚至收回成命，建設的最終目的應是利於大眾，獲得民眾的「鼓掌與讚賞」，而非爭議的導火線。縣議員陳永修也希望公所能與民眾充分溝通。

斗六市長林聖爵說，民生南路行人都是走在大馬路上，隨時都有危險，「還路於民」才是公道，公所會與民眾充分溝通，市公所近年持續推動多條道路人行步道建置，民生南路是斗六市最主要的15米寬大道，若連這樣的大道都無法做好人行道，以後要推動其他區域的人行道建設，將會更加困難。

他理解店家的心情，承諾會兼顧商圈商機，公所也已向縣府、中央爭取「民生南路地下停車場」的建設，預計可提供200格停車位，當然有人希望等停車場做好之後，再考慮其他建設，但「一個城市的進步，不是店家說了算，而是斗六市民說了算，我是斗六市的市長，不是民生南路的市長。」

70多歲的黃姓斗六市民表示，民生南路店家多，又有黃昏市場，是許多民眾購物的主要區域，但整條路上根本沒有行人空間，他每每走在民生南路上都被迫走在馬路上，機車就從身邊擦身而過，每次都膽戰心驚，「人行道早就該做了」。

