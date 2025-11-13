快訊

烏山頭水庫種電爭議 黃偉哲：市府會表達不同意再設二期

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午在總質詢時承諾，針對烏山頭水庫設置水面型太陽光電板案，因地方反對意見，一期期滿後不再延長，市府也會表達不同意再設置二期。圖／取自議會直播
台南市長黃偉哲上午在總質詢時承諾，針對烏山頭水庫設置水面型太陽光電板案，因地方反對意見,一期期滿後不再延長,市府也會表達不同意再設置二期。圖／取自議會直播

針對烏山頭水庫設置水面型太陽光電板引發地方疑慮，市議員吳通龍今於市政總質詢中要求市府公開光電板清洗過程，並邀請里長、里民實地了解案場狀況。市長黃偉哲回應表示，因為民眾有疑慮，爭議繼續下去無助於問題解決，強調未來一期期滿後，若業者申請再設二期，市府將向中央表達「不同意再設置」的立場。

吳通龍指出，近期遇到民眾都會被問到「烏山頭水庫為何被種電？」但議員事前完全不知情，地方也未被告知。他質疑烏山頭水庫兼具灌溉與民生用水功能，「連船都不能隨意下去的水域被種電，百姓當然不安」。

經發局長張婷媛說明，烏山頭水庫為經濟部2017年公告可設置水面型光電的合法場域，主管機關為農業部農田水利署同意，市府僅被知會，無核准權限。

對此，吳通龍強調「這種說法百姓聽不下去」， 同意與否地方政府不可能毫無權限，並引述立委陳亭妃在立法院質詢行政院長卓榮泰時的立場，主張「地方不同意就不能做」，要求一期屆滿後不得延長，二期更不應核准。

另針對光電板清洗爭議，外界質疑業者使用清潔劑恐影響水質，政府表示合約明定不得使用清潔劑，但民眾仍存疑。黃偉哲允諾，將要求業者清洗面板時主動通知市府，並邀請里長與民眾搭船至現場了解。

黃偉哲說，官員與民代、百姓的落差就是，科學檢驗水質沒有影響，國外包括日本、美國、大陸都有，「但台灣為什麼不行？就是民眾反對」，執著於爭議無助解決歧見，重點是溝通。

黃偉哲也強調，烏山頭水庫設置水面型光電板可分成法律和實際兩大問題，法律是沒有經過地方政府同意，實際問題是地方政府可以表達意見，他承諾「地方有反對意見，一期期滿後不再延長」，市府也會表達不同意再設置二期。

烏山頭水庫 光電板 黃偉哲
×

