2026台灣燈會在嘉縣 鹿草公所設計尋寶遊程搭熱潮

2026年台灣燈會將在嘉義縣舉辦，預期將吸引大量人潮。鹿草鄉公所結合六級農業、特色商家、網紅名店、傳統文化信仰，設計「尋寶遊程」，盼吸引遊客到鹿草一遊。

「不是嘉義人，大概就不知道鹿草是什麼地方。」鹿草鄉長嚴珮瑜今天告訴中央社記者，為改變此現象，鄉公所努力推銷鹿草，除與在鹿草馬稠後產業園區設廠的外國企業日商台灣食研集團合夥推銷在地農產，並與奮起湖大飯店合作，推出「鹿草牛奶香米便當」。

嚴珮瑜說，近日更透過鄉野調查，把鹿草能吸引外地遊客的特色做彙集，建構「尋寶遊程」，跳脫景點遊程的方式，讓遊客探訪研帥蘭園DIY蘭花盆栽、拜訪百年瑞安堂中藥房看傳統中藥變出新用法及參觀超過300年歷史圓山宮的火馬祭文化，體驗稻草紮火馬。

此外，嚴珮瑜說，行程還有探訪網紅名店「乃朵菈手工甜點」工廠，聽年輕的負責人黃莉雯分享創業故事，她運用鹿草生產的秋葵研製雪花Q餅，廣受好評。另可前往三角社區「田心食育園」品嚐阿里山油菊茶，這是經由縣府、達和環保公司與嘉義大學復育的原生種，由居民栽種製成茶包，結合永續活絡地方產業。

嚴珮瑜表示，公所並不是營利事業，建構「尋寶遊程」為供民間參考，也將以此製作觀光指引，讓散客能按圖索驥，若旅行社對鹿草的遊程感興趣，可連絡公所提供協助。

嚴珮瑜強調，2026年台灣燈會將於明年3月3日至3月15日在嘉義縣舉辦，展期13天，地點涵蓋縣府前廣場、台糖用地、太子大道以及故宮南院等區域，這區域就在鹿草鄉旁邊，希望在燈會舉辦之前，讓更多人認識鹿草之美，吸引賞燈遊客順道造訪。