快訊

與閩南狼成陸公安懸賞「台獨打手」 八炯自嘲：原來我變沈伯洋了

美政府開門！台股多空交戰、惜未站上兩萬八 台積電跌15元收1,460元

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

2026台灣燈會在嘉縣 鹿草公所設計尋寶遊程搭熱潮

中央社／ 嘉義縣13日電

2026年台灣燈會將在嘉義縣舉辦，預期將吸引大量人潮。鹿草鄉公所結合六級農業、特色商家、網紅名店、傳統文化信仰，設計「尋寶遊程」，盼吸引遊客到鹿草一遊。

「不是嘉義人，大概就不知道鹿草是什麼地方。」鹿草鄉長嚴珮瑜今天告訴中央社記者，為改變此現象，鄉公所努力推銷鹿草，除與在鹿草稠後產業園區設廠的外國企業日商台灣食研集團合夥推銷在地農產，並與奮起湖大飯店合作，推出「鹿草牛奶香米便當」。

嚴珮瑜說，近日更透過鄉野調查，把鹿草能吸引外地遊客的特色做彙集，建構「尋寶遊程」，跳脫景點遊程的方式，讓遊客探訪研帥蘭園DIY蘭花盆栽、拜訪百年瑞安堂中藥房看傳統中藥變出新用法及參觀超過300年歷史圓山宮的火馬祭文化，體驗稻草紮火馬。

此外，嚴珮瑜說，行程還有探訪網紅名店「乃朵菈手工甜點」工廠，聽年輕的負責人黃莉雯分享創業故事，她運用鹿草生產的秋葵研製雪花Q餅，廣受好評。另可前往三角社區「田心食育園」品嚐阿里山油菊茶，這是經由縣府、達和環保公司與嘉義大學復育的原生種，由居民栽種製成茶包，結合永續活絡地方產業。

嚴珮瑜表示，公所並不是營利事業，建構「尋寶遊程」為供民間參考，也將以此製作觀光指引，讓散客能按圖索驥，若旅行社對鹿草的遊程感興趣，可連絡公所提供協助。

嚴珮瑜強調，2026年台灣燈會將於明年3月3日至3月15日在嘉義縣舉辦，展期13天，地點涵蓋縣府前廣場、台糖用地、太子大道以及故宮南院等區域，這區域就在鹿草鄉旁邊，希望在燈會舉辦之前，讓更多人認識鹿草之美，吸引賞燈遊客順道造訪。

台灣燈會 嘉義
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

破產、離婚、母往生！　徐亨深夜嘆演藝零通告輸網紅：活著好累

颱風鳳凰減弱 嘉縣撤銷山、海危險區域管制

綠營嘉縣長提名初選2人登記內戰開打 黃榮利被歸類「賴系」其來有自

芬普尼問題蛋流入嘉縣 衛生局：售出20盒退運7盒

相關新聞

烏山頭水庫種電爭議 黃偉哲：市府會表達不同意再設二期

針對烏山頭水庫設置水面型太陽光電板引發地方疑慮，市議員吳通龍今於市政總質詢中要求市府公開光電板清洗過程，並邀請里長、里民...

性專區問卷挨轟引導民意 嘉市議員怒嗆警局長：你跟我有仇嗎？

嘉義市議員顏翎熹今上午質詢，與警局長陳明志針對「性專區設立可行性評估」問卷議題激辯。主張設立合法性專區顏翎熹，痛批警局問...

人行道引發路權與商圈生計拉鋸 雲林斗六「為誰留路」引爆商圈不滿

雲林縣斗六市民生南路無人行空間，行人被迫走上車道，險象環生，市公所將進行人行步道改善工程，引發商圈店家反彈，憂心壓縮車道...

日本山形市長拜會黃偉哲 前議長獲頒台南榮譽市民

日本山形市長佐藤孝弘等人昨天拜會台南市長黃偉哲；黃偉哲期待雙方情誼長存，同時頒發「台南市榮譽市民證書」給前議長長谷川幸司...

借鏡「熊本熊」打造「虎尾虎」IP 雲林虎尾鎮期待立足國際

可愛動物一直是球隊或城市形象重要圖騰和記憶象徵，虎尾鎮是雲林縣唯一以虎取名的城鎮，不少文創品牌都以老虎包裝設計強化在地特...

百年嘉義樹木園生態池乾涸 棲息大批烏龜家族大逃亡現況曝

百年歷史嘉義樹木園歷經7月丹娜絲颱風重創，雖於9月22日重新開放，至今仍可見大量倒木與斷枝未清理，生態池因誤挖供水電纜導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。