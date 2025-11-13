日本山形市長拜會黃偉哲 前議長獲頒台南榮譽市民

快訊

中央社／ 台南13日電
台南市長黃偉哲與山形市長佐藤孝弘於會中對兩市交流進行深度討論。圖／台南市政府提供
日本山形市長佐藤孝弘等人昨天拜會台南市長黃偉哲；黃偉哲期待雙方情誼長存，同時頒發「台南市榮譽市民證書」給前議長長谷川幸司，感謝他長年推動台南、山形間交流貢獻。

台南市政府今天發布新聞稿指出，佐藤孝弘、山形市議長丸子善弘等人昨天率領訪問團一行36人拜會黃偉哲；黃偉哲除頒發「台南市榮譽市民證書」給長谷川幸司，也宣布將新市區一條新設道路命名為「山形路」，紀念兩市友誼。

黃偉哲說，他期待未來在文化、觀光、教育、體育及產業等面向，台南和山形有更多元友好交流，也讓兩市友誼世代相傳。

佐藤孝弘也表示，今後山形市將繼續努力深化兩市關係，希望交流蓬勃發展。

山形市是日本山形縣廳所在，擁有藏王溫泉等觀光資源，且以日本東北四大祭典之一「花笠祭」聞名。台南和山形2017年締結友誼市，持續推動青少年棒球交流、物展推廣、燈籠展出等。

黃偉哲 日本
