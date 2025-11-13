日本山形市長拜會黃偉哲 前議長獲頒台南榮譽市民

日本山形市長佐藤孝弘等人昨天拜會台南市長黃偉哲；黃偉哲期待雙方情誼長存，同時頒發「台南市榮譽市民證書」給前議長長谷川幸司，感謝他長年推動台南、山形間交流貢獻。

台南市政府今天發布新聞稿指出，佐藤孝弘、山形市議長丸子善弘等人昨天率領訪問團一行36人拜會黃偉哲；黃偉哲除頒發「台南市榮譽市民證書」給長谷川幸司，也宣布將新市區一條新設道路命名為「山形路」，紀念兩市友誼。

黃偉哲說，他期待未來在文化、觀光、教育、體育及產業等面向，台南和山形有更多元友好交流，也讓兩市友誼世代相傳。

佐藤孝弘也表示，今後山形市將繼續努力深化兩市關係，希望交流蓬勃發展。

山形市是日本山形縣廳所在，擁有藏王溫泉等觀光資源，且以日本東北四大祭典之一「花笠祭」聞名。台南和山形2017年締結友誼市，持續推動青少年棒球交流、物展推廣、燈籠展出等。