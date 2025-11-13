借鏡「熊本熊」打造「虎尾虎」IP 雲林虎尾鎮期待立足國際

可愛動物一直是球隊或城市形象重要圖騰和記憶象徵，虎尾鎮是雲林縣唯一以虎取名的城鎮，不少文創品牌都以老虎包裝設計強化在地特質，虎尾鎮公所最近也借鏡時下正夯的日本「熊本熊」，請專家設計、網路問卷選出「虎尾虎」文創IP (Intellectual property，意思是智慧財產權)新形象，期待透過品牌識別，發展在地產業，甚能躍上國際舞台。

虎尾鎮公所日前在網路公布最新的「虎尾虎」IP形象，讓虎尾地名由來再引關注，地方文史指「虎尾」係源自平埔族原住民語Favorlang「華武壠」的音譯，與老虎並無直接關係，卻是雲林唯一以「虎」立名的城鎮。

多年來虎尾鎮公所一直以Q版的小老虎，作為城鎮行銷意象，不論路燈或電桿都以虎斑彩繪，增加在地意象，此外包括虎尾在地特產包裝、文創品甚或活動圖騰，均少不了虎形虎色，近年虎尾農會也以在地花生打出「虎霸王」品牌，虎尾全運會推出的限量版「虎雨傘」更一夕爆紅，引來各界爭相索討，足見虎形象的吸引力。

鎮長林嘉弘以日本九洲熊本縣打造「熊本熊」IP揚名國際為例，指虎尾地名擁有獨特性及蘊含的歷史背景，多年來除已深植地方，透過各種產業「虎形象」的連結，也讓虎尾成為國內知名城鎮，因此最近再創新「虎尾虎」IP，讓城市品牌辨識更加統一。

為打造「虎尾虎」新形象，鎮公所委請雲林科技大學品牌共感研究中心設計近千張圖，再精挑出3張，並進行線上、實體調查，收集3101份問卷，讓民眾挑選新形象及用途期望，經票選結果，多數民眾希望新形象可出現在社群貼圖、各種大活動、觀光景點及行銷文創商品。

全新IP形象日前在官網萌勢登場，溫潤可愛的萌虎，向大家親切招手，展現親善、喜樂特質，懷中有虎尾地圖輪廓，象徵心繫這片土地，林嘉弘說，「虎尾虎」與虎尾百年糖廠連結成甜蜜的守護者，呈現虎尾小城的溫柔與堅韌，是虎尾最佳的吉祥物。

他說，熊本因熊而出名，成了國際知名城市，更帶動當地整體產業提升，希望「虎尾虎」將來能與「熊本熊」齊名，帶動虎尾經濟、產業、文化發展，讓「虎尾虎」也能走出國際發光發熱。