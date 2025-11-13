快訊

北市米其林餐廳疑爆食物中毒！多人上吐下瀉發高燒 業者：已請人消毒

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

百年嘉義樹木園生態池乾涸 棲息大批烏龜家族大逃亡現況曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
百年歷史嘉義樹木園生態池因誤挖供水電纜導致乾涸，原棲息魚群與烏龜全數消失，民眾發現烏龜家族逃往園區下方溪流避難，期盼生態池早日修復，讓烏龜家族回家。記者魯永明／攝影
百年歷史嘉義樹木園生態池因誤挖供水電纜導致乾涸，原棲息魚群與烏龜全數消失，民眾發現烏龜家族逃往園區下方溪流避難，期盼生態池早日修復，讓烏龜家族回家。記者魯永明／攝影

百年歷史嘉義樹木園歷經7月丹娜絲颱風重創，雖於9月22日重新開放，至今仍可見大量倒木與斷枝未清理，生態池因誤挖供水電纜導致乾涸，原棲息魚群與烏龜全數消失，民眾發現烏龜家族逃往園區下方溪流避難，期盼生態池早日修復，讓烏龜家族回家。

封園前，生態池魚龜繁多，甚至出現錦鯉，斑龜為台灣常見寵物龜，雖非保育類，但在國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書中列為極危物種。生態池乾涸前有4種類型：「沉水植物」水蘊草、苦草等；「挺水植物」香蒲、荷花等；「浮葉植物」睡蓮、台灣萍蓬草等；「漂浮植物」布袋蓮、大萍等。

林業試驗所嘉義研究中心表示，園內268棵樹木倒伏、181棵折斷、超過3000枝斷枝。為保留枯木供生態再利用，清理作業較慢。生態池乾涸非風災所致，而是施工誤挖電纜造成水源中斷，目前正搶修，待供水恢復後將重現生機。

民眾懷疑有人放生，研究中心說，魚群多為上游魚卵自然繁殖，並非放生行為，保育人士過去發現小溪有蜈蚣籠陷阱，多隻烏龜被困，嘉義研究中心加強巡溪，清除捕龜陷阱，呼籲民眾勿放生或棄養。若發現違法濫捕行為，將依野生動物保育法查處。

嘉義樹木園建於1907年，占地9.4公頃，是「國家植物園方舟計畫」基地及嘉市重要綠地，每年吸引百萬人次造訪。研究中心提醒，園內部分樹木仍脆弱，遊客入園應注意枯枝與傾倒風險，共同守護嘉義的綠色方舟。

百年歷史嘉義樹木園歷經7月丹娜絲颱風重創，9月22日重新開放，生態池因誤挖供水電纜導致乾涸，原棲息魚群與烏龜全數消失。記者魯永明／攝影
百年歷史嘉義樹木園歷經7月丹娜絲颱風重創，9月22日重新開放，生態池因誤挖供水電纜導致乾涸，原棲息魚群與烏龜全數消失。記者魯永明／攝影
百年歷史嘉義樹木園生態池因誤挖供水電纜導致乾涸，原棲息魚群與烏龜全數消失，民眾發現烏龜家族逃往園區下方溪流避難，期盼生態池早日修復，讓烏龜家族回家。記者魯永明／攝影
百年歷史嘉義樹木園生態池因誤挖供水電纜導致乾涸，原棲息魚群與烏龜全數消失，民眾發現烏龜家族逃往園區下方溪流避難，期盼生態池早日修復，讓烏龜家族回家。記者魯永明／攝影
百年歷史嘉義樹木園生態池因誤挖供水電纜導致乾涸，原棲息魚群與烏龜全數消失，民眾發現烏龜家族逃往園區下方溪流避難，期盼生態池早日修復，讓烏龜家族回家。記者魯永明／攝影
百年歷史嘉義樹木園生態池因誤挖供水電纜導致乾涸，原棲息魚群與烏龜全數消失，民眾發現烏龜家族逃往園區下方溪流避難，期盼生態池早日修復，讓烏龜家族回家。記者魯永明／攝影

嘉義 烏龜 放生
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

颱風鳳凰減弱 嘉縣撤銷山、海危險區域管制

颱風假…嘉義樹木園貼禁入公告仍湧人潮 民眾笑稱賺到1天

颱風假嘉義市場人潮爆 高麗菜「1顆20元」民眾狂掃貨

嘉義男夜跑摔傷要國賠 視訊7分鐘找地磚元凶…法院：違反常情不採信

相關新聞

百年嘉義樹木園生態池乾涸 棲息大批烏龜家族大逃亡現況曝

百年歷史嘉義樹木園歷經7月丹娜絲颱風重創，雖於9月22日重新開放，至今仍可見大量倒木與斷枝未清理，生態池因誤挖供水電纜導...

台南漁光島塞橋亂象 擬6策略改善

台南安平區漁光島是熱門景點，唯一聯外通道僅漁光大橋，每逢假日人車潮多，尤其舉辦生活節、火舞藝術節等大型活動動輒湧入數萬人...

純樸漁光里觀光熱 推動基礎設施

台南漁光島舊稱「三鯤鯓」，為台江內海淤積形成的沙洲，早期居民以漁撈及養殖為生，屬純樸漁村，在地里長說，發展觀光樂觀其成，...

雲林西螺稻農搶收 繳穀量增1倍

為避免颱風影響農作，雲林縣稻農、菜農連日搶收，西螺鎮農會為此啟動24小時收穀服務，農會昨表示，近3天農民繳交稻穀高達2千...

南市府3千萬購康寧大學7億資產 議員挺活化為安南行政中心

位在台南市安南區的康寧大學台南校區，停辦後已閒置兩年多，台南市府編列3千萬元預算擬由市府價購校區內7棟建物及設施等價值7...

1至8月交通事故死亡人數台南全國最高 市府：積極防制下半年已下降

交通部公布今年1至8月全國交通事故統計，台南整體死亡數為213人增加最多，比去年增加31人，且已連4個月居冠，台南市府表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。