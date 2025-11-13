百年嘉義樹木園生態池乾涸 棲息大批烏龜家族大逃亡現況曝

百年歷史嘉義樹木園歷經7月丹娜絲颱風重創，雖於9月22日重新開放，至今仍可見大量倒木與斷枝未清理，生態池因誤挖供水電纜導致乾涸，原棲息魚群與烏龜全數消失，民眾發現烏龜家族逃往園區下方溪流避難，期盼生態池早日修復，讓烏龜家族回家。

封園前，生態池魚龜繁多，甚至出現錦鯉，斑龜為台灣常見寵物龜，雖非保育類，但在國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書中列為極危物種。生態池乾涸前有4種類型：「沉水植物」水蘊草、苦草等；「挺水植物」香蒲、荷花等；「浮葉植物」睡蓮、台灣萍蓬草等；「漂浮植物」布袋蓮、大萍等。

林業試驗所嘉義研究中心表示，園內268棵樹木倒伏、181棵折斷、超過3000枝斷枝。為保留枯木供生態再利用，清理作業較慢。生態池乾涸非風災所致，而是施工誤挖電纜造成水源中斷，目前正搶修，待供水恢復後將重現生機。

民眾懷疑有人放生，研究中心說，魚群多為上游魚卵自然繁殖，並非放生行為，保育人士過去發現小溪有蜈蚣籠陷阱，多隻烏龜被困，嘉義研究中心加強巡溪，清除捕龜陷阱，呼籲民眾勿放生或棄養。若發現違法濫捕行為，將依野生動物保育法查處。