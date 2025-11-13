雲林西螺稻農搶收 繳穀量增1倍

為避免颱風影響農作，雲林縣稻農、菜農連日搶收，西螺鎮農會為此啟動24小時收穀服務，農會昨表示，近3天農民繳交稻穀高達2千公噸，是往年同期的一倍，部分卻品質不佳；縣長張麗善視察呼籲農民再忍耐、等待一下，才能穩定品質與收入。

西螺農會碾米廠主任廖宗義說，近3天收入的稻穀約2千公噸，比往年同期多了一倍以上，有農民凌晨3、4時來繳穀，因颱風水氣影響，稻穀濕度約28、29度，高於正常26、27度，昨天甚至有31度的稻穀。

西螺農會總幹事廖錦富表示，正常下周才會進入收割旺季，這幾天農民持續搶收，而農民搶割造成青粒多、稻穀濕度高，但為讓農民在颱風天能睡好覺，品質差的損失由農會負擔，目前西螺鎮稻作已收割3分之1。

張麗善、立委張嘉郡等人一早到西螺農會碾米廠視察農民繳交稻穀情形，張麗善也感謝農會升級設備服務稻農、穩定市場價格，她也呼籲，農民如果可以再忍耐、等待一下才收割，才能穩定種稻品質收入。