純樸漁光里觀光熱 推動基礎設施

聯合報／ 記者萬于甄袁志豪／台南報導
台南漁光島近年常辦大型活動，圖為10月國際火舞藝術節吸引人潮。圖／南市府提供
台南漁光島近年常辦大型活動，圖為10月國際火舞藝術節吸引人潮。圖／南市府提供

台南漁光島舊稱「三鯤鯓」，為台江內海淤積形成的沙洲，早期居民以漁撈及養殖為生，屬純樸漁村，在地里長說，發展觀光樂觀其成，只是較缺乏公共廁所、盥洗設備等公設，對此，台灣港務公司推動基礎設施工程，包括拓寬橋面道路。

漁光島因昔日漁船夜間捕魚時燈光點點，遠望海上如同遍布漁光，進而得名，也曾由於安平舊港道淤積填平，一度與陸地相連，近年疏濬後變回獨立島嶼；整個島皆為漁光里，現居民約415人。

漁光里長林寧峰說，大量觀光人、車湧入島上勢必會影響當地交通，活動做交通管制措施時，里民有通行證，來往上仍有些不便，不過觀光人潮可望提升當地就業機會，讓居民可以做一些小生意、或是環境清潔工作。

他指出，漁光島觀光活動主要是玩沙戲水、衝浪等，但盥洗、如廁地方少，另，島上有些是保安林地，例如漁光路西側的保安林有防風防沙功效，然而東側保安林應可適度解編做建設，未來辦美食、文創市集等活動時遊客會相對方便。

據了解，台灣港務公司著手辦理漁光橋路型調整，配合市府市地重劃，投入1.5億元經費拓寬漁光大橋全線為四車道、雙向雙車道，預計2至3年內完工；漁光島西側推動「大月牙灣」基礎設施工程，總經費約1.6億元，預計明年初完工，包括大月牙灣沙灘南、北兩側新設聯外道路來銜接現有漁光路，並設汽機車與大客車停車區、公廁、盥洗設施等。

市府表示，未來會持續與港務公司及交通部合作，打造漁光島成為親水、低碳、樂活生態島讓「安平港－漁光島」成為南台灣最具魅力的濱海生活廊帶。

