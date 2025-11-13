台南漁光島塞橋亂象 擬6策略改善

台南安平區漁光島是熱門景點，唯一聯外通道僅漁光大橋，每逢假日人車潮多，尤其舉辦生活節、火舞藝術節等大型活動動輒湧入數萬人次，散場瞬間橋上形成「人潮瀑布」，嚴重塞車、人車爭道亂象，地方要求徹底解決聯外交通，否則阻礙觀光發展。

南市府表示，漁光島是兼具生態價值與觀光潛力的重要景點，近年針對權管區域積極改善交通與公共設施，包含增設環保公廁、智慧照明、停車場與接駁區等，上月舉辦漁光島國際火舞藝術節時，因應人潮採取人車分流、分批疏散等策略，交通秩序獲多數民眾好評。

漁光島近年因文化活動熱度高，加上夕陽餘光美景，吸引不少人到月牙灣沙灘、木麻黃森林步道漫步賞日落，不過漁光大橋雙向僅1個車道，5月時漁光島生活節吸引約10萬人次，散場人車同時上橋，人潮彷如瀑布，民眾直呼「橋載重承受得了？」連接駁車輛難以通行，還發生車子卡在人群動彈不得、猛按喇叭，引發糾紛。

遊客認為，漁光島獨特地理位置適合音樂祭之類大型活動，不過對外交通沒解決，會降低想去的意願。

南市警四分局表示，有鑒於生活節經驗，10月火神祭活動前，已特別請主辦單位不要在壓軸表演登場後就結束活動，應陸續規畫安排散場節目，讓人潮分批散場，同時動員周邊分局支援警力，在漁光大橋兩側加強指揮交通，因此這次火神祭活動結束後橋上通行順暢。

警方認為，漁光島形成單一出入口的封閉型區域，為避免大量散場人潮同時步行上橋，未來與活動主辦單位研擬交通疏導策略時，將以即早管制、分批散場、物理阻隔、專人疏散、加派接駁、民力投入共6大配套策略安排，降低交通衝擊。