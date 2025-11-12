南市府3千萬購康寧大學7億資產 議員挺活化為安南行政中心

位在台南市安南區的康寧大學台南校區，停辦後已閒置兩年多，台南市府編列3千萬元預算擬由市府價購校區內7棟建物及設施等價值7億元資產，安南區選出的市議員郭清華說，地方多數民意均支持，市府花3000萬元取得19公頃土地，有7棟建物可做為安南區臨時行政中心，另兼顧運動休閒需求。

郭清華昨天市政總質詢時指出，康寧大學校地內現有包括400公尺標準運動場、籃球場、網球場及其他7棟公共設施建築，可供安南區公所、警察分局、衛生局等做為臨時的行政中心使用，「地方的民意代表與里長及地方相關人士都非常支持，認為活化校地是正面作法。」

市長黃偉哲表示，該校區位於安南區核心且人口快速成長，若閒置學校很快就會荒廢將成資源浪費，市府規畫可由安南區公所、市警第三分局、安南區圖書館等進駐，並持續保留現有運動設施。

由於財稅局提出該筆預算送議會審議過程中，多位議員對市府流程提出質疑，包括編列預算是否先斬後奏、缺乏完整使用規畫、每年仍需支付租金給地主且尚無明確進駐單位，刪除3千萬元款項、僅保留預算科目1千元。

市府說明並無「先斬後奏」問題，因教育部8月才核准，預算通過後才能辦理建物購置，但為了活化校地已進行初步評估，希望議會能再度審議；市府強調，校地活化不僅可作公共用途，也可結合產學建構產業園區、育成中心，提升安南區公共服務能量。

郭清華說，議員應互相尊重、重視地方的意見，不論黨派，重點在於地方最大公共利益。若利用得當，校地活化對安南區是一次重大機會。