1至8月交通事故死亡人數台南全國最高 市府：積極防制下半年已下降

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市加強公布易肇事路口違規大執法。本報資料照片
交通部公布今年1至8月全國交通事故統計，台南整體死亡數為213人增加最多，比去年增加31人，且已連4個月居冠，台南市府表示，雖因上半年死亡事故相對嚴峻受關注，但經市府道安團隊積極防制已逐步顯現成效。根據統計，今年7月至今日南市A1類死亡人數計較去年同期減少20人，降幅達31％。

另進一步觀察今年1至8月交通事故30日內死亡人數，自5月起已連續四個月呈現下降趨勢，顯示南市交通事故防制策略已逐漸發揮穩定效果。

交通局局長王銘德表示，根據今年1至10月A1交通事故死亡類型來看，以機車事故占最大主因(佔7成)、事故年齡以65歲以上高齡者最高(約4成)，顯示高齡與機車兩類族群仍為南市交通風險的主要來源。肇事原因仍以「恍神、緊張、心不在焉等分心駕駛」最為常見，另事故時段集中於上午8至10時與晚間8至10時。

王銘德說，面對高齡者事故比例偏高的現象，市府透過社政及教育體系攜手推動高齡行人安全宣導與模擬體驗宣導活動，並在社區據點導入樂齡交通安全意識，協助長者熟悉路口用路環境的判斷力與安全意識。

機車族群方面則針對通勤與學區路段持續優化交通工程設施與號誌時制調整，並透過人本交通教育系列教育宣導活動，強化學童及年輕族群的用路風險與防禦駕駛觀念。在執法面向，警察局推動順安專案針對路口未停讓行人、超速、酒駕與闖紅燈等違規行為加強取締，並持續運用科技執法設備精準執法。

市長黃偉哲表示，市府面對今年上半年死亡事故偏高的情形，已立即加強熱區巡查、規畫順安專案與精準執法，優化高風險路口設計，同時深耕交通安全教育，擴大校園、社區及高齡族群的宣導深度。

