快訊

梅姬大淹水15年過去…蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣沿海地區有風無雨 台電提前清洗礙子避免鹽塵害

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
鳳凰颱風逼近台灣，嘉義縣沿海地區今早有風無雨，台電提前清洗礙子避免鹽塵害。圖／台電公司提供
鳳凰颱風逼近台灣，嘉義縣沿海地區今早有風無雨，台電提前清洗礙子避免鹽塵害。圖／台電公司提供

鳳凰颱風逼近台灣，嘉義縣沿海地區今早出現「有風無雨」現象，最大陣風預估達9至10級。鑑於2年前小犬颱風「有風無雨」導致鹽塵害加劇並引發大規模停電，台電公司提早清洗3750支電桿礙子，並完成8萬5180支電桿巡視作業，避免強風造成危害。

小犬颱風加重沿海地區鹽塵害，導致嘉義地區停電逾4萬戶，經台電及消防人員逐支電線桿噴水清洗，歷時5天才完全復電。有消防人員透露，當時沒有防護就上了，甚至也不確定有沒有斷電，現在回想起來，沒出意外真的是幸運，有計畫性的清洗會更安全。

台電公司嘉義區處表示，嘉義沿海地區鹽害嚴重，有風無雨加重鹽塵害飛揚，大量鹽塵附著電桿上的礙子變成「導電體」，恐導致饋線跳電。鳳凰颱風來襲前已清洗沿海3750支電桿礙子，並加強東石、大寮、新塭等3所沿海變電所各2次礙子清洗，強化耐風抗鹽害能力。

台電公司嘉義區處表示，盤點目前人力包含自營工班及承攬商共計超過300人，可隨時投入搶修工作，已完成8萬5180支電桿巡檢，另為因應颱風可能導致交通中斷、偏遠地區孤島化，將視風雨情形派遣人員進駐山區服務所，第一時間掌握現場狀況並展開搶修。

台電公司嘉義區處呼籲，颱風期間應避免外出並遠離電線及電桿，如發現設施受損，請撥打台電1911客服專線通報，台電公司將調派搶修人員及車輛，盡速協助復電，民眾可透過台灣電力APP報修，並在台電公司官網天然災害停復電資訊專區查詢停電資訊。

鳳凰颱風逼近台灣，嘉義縣沿海地區今早有風無雨，台電提前清洗礙子避免鹽塵害。圖／台電公司提供
鳳凰颱風逼近台灣，嘉義縣沿海地區今早有風無雨，台電提前清洗礙子避免鹽塵害。圖／台電公司提供

台電 鳳凰颱風 嘉義
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風來襲！網瘋傳台中「無雨結界」 氣象站曝台中天氣現況

宜蘭縣7000多戶停電還有上千戶沒電用 台電：力拚今全數復電

挑戰蔡易餘！黃榮利盼「翻轉嘉義縣」 今登記民進黨嘉義縣長初選

颱風鳳凰接近 台電新營區處啟動特別巡檢戒備

相關新聞

嘉義縣沿海地區有風無雨 台電提前清洗礙子避免鹽塵害

鳳凰颱風逼近台灣，嘉義縣沿海地區今早出現「有風無雨」現象，最大陣風預估達9至10級。鑑於2年前小犬颱風「有風無雨」導致鹽...

台南城西焚化廠更新爐明年啟用 舊爐延役8至10年解決垃圾問題

台南市城西焚化爐更新爐目前建造進度已達9成，預計2026年初啟用，原城西焚化爐設施在更新爐啟用後，將再延役8至10年。南...

颱風假…嘉義樹木園貼禁入公告仍湧人潮 民眾笑稱賺到1天

鳳凰颱風來襲，嘉義縣市今天停班停課，上午嘉義風平浪靜，天氣晴朗涼爽，許多民眾趁「颱風假」外出運動、踏青。嘉市熱門景點樹木...

台南迎來希爾頓！原大億麗緻轉型東亞首間 Signia by Hilton

福泰飯店昨日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作引進國際高端品牌「Signia by Hilton」到台南的計畫，...

不畏風雨「智慧植物塔」展新芽 扶輪社助脊髓傷友建置農園基地

嘉義縣偏鄉廢校「六腳國小崩山分校」，上月搖身一變成為充滿希望綠色基地。嘉義西區扶輪社等6個扶輪社出資，由台灣智慧氣霧耕農...

台南虱目魚文化節 16日起北門區起跑

台南號稱「虱目魚王國」，但7月丹娜絲風災重創沿海地區，養殖虱目魚災情嚴重，今年產量約剩1.6萬公噸，損失達3、4成，為提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。