嘉義縣沿海地區有風無雨 台電提前清洗礙子避免鹽塵害

鳳凰颱風逼近台灣，嘉義縣沿海地區今早出現「有風無雨」現象，最大陣風預估達9至10級。鑑於2年前小犬颱風「有風無雨」導致鹽塵害加劇並引發大規模停電，台電公司提早清洗3750支電桿礙子，並完成8萬5180支電桿巡視作業，避免強風造成危害。

小犬颱風加重沿海地區鹽塵害，導致嘉義地區停電逾4萬戶，經台電及消防人員逐支電線桿噴水清洗，歷時5天才完全復電。有消防人員透露，當時沒有防護就上了，甚至也不確定有沒有斷電，現在回想起來，沒出意外真的是幸運，有計畫性的清洗會更安全。

台電公司嘉義區處表示，嘉義沿海地區鹽害嚴重，有風無雨加重鹽塵害飛揚，大量鹽塵附著電桿上的礙子變成「導電體」，恐導致饋線跳電。鳳凰颱風來襲前已清洗沿海3750支電桿礙子，並加強東石、大寮、新塭等3所沿海變電所各2次礙子清洗，強化耐風抗鹽害能力。

台電公司嘉義區處表示，盤點目前人力包含自營工班及承攬商共計超過300人，可隨時投入搶修工作，已完成8萬5180支電桿巡檢，另為因應颱風可能導致交通中斷、偏遠地區孤島化，將視風雨情形派遣人員進駐山區服務所，第一時間掌握現場狀況並展開搶修。