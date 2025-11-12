快訊

台南城西焚化廠更新爐明年啟用 舊爐延役8至10年解決垃圾問題

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市城西焚化爐更新爐煙囪外牆以「巷仔Niau」彩繪完成。圖／台南市環保局提供
台南市城西焚化爐更新爐煙囪外牆以「巷仔Niau」彩繪完成。圖／台南市環保局提供

台南市城西焚化爐更新爐目前建造進度已達9成，預計2026年初啟用，原城西焚化爐設施在更新爐啟用後，將再延役8至10年。南市環保局表示，屆時包括城西新、舊焚化爐，以及永康焚化爐，全市3座焚化爐合計1年可處理約76萬公噸垃圾，大幅提升南市垃圾處理效率與穩定性。

市議員郭清華指出，城西焚化爐所在安南區負責全市約64%垃圾，但地方長期承擔環境負荷，強調新爐啟用後，舊爐應於8年內廢除改建公園，並要求市府投入回饋經費改善地方公共建設與教育資源，作為設施設立的補償措施。

環保局表示，城西更新爐採BOT模式興建，自2023年10月開工，主體設施已完成，煙囪施工於今年8月達設計高度，外牆「巷仔Niau」彩繪完成，主體廠房貯坑區、傾卸區、鍋爐區等設施已完成，管理大樓進行內部水電管線施工，親子共融公園與環教館、創生館修繕也同步進行，預計2026年上半年全面完工啟用。

城西舊焚化爐將延役，目前台南市每日垃圾產生量約1800公噸，而焚化處理量能每日僅1350公噸，其中城西焚化廠600公噸、永康焚化廠750公噸。更新爐完工後，搭配舊爐與永康焚化爐，全市三座焚化爐合計每年可處理約76萬公噸垃圾，較預估垃圾量65.7萬公噸具備約10.3萬公噸的處理餘裕，暫置垃圾約82萬公噸預估8年可逐步消化完畢。

郭清華要求，城西居民為了顧全台南市垃圾處理，委曲求全接受同時有新舊焚化爐的二支煙囪同時運作，市府應信守承諾，未來不得再增設新的環保設施，並應落實回饋措施，改善地方公共建設與教育資源，保障在地居民生活品質。

環保局說明，由於新舊爐焚燒來源不同的垃圾，必須做好垃圾篩分，以避免爐體損壞或汙染。舊爐規畫延役8年，但要確保新爐試燒運作穩定，目標為協助處理自2013年起暫置於各掩埋場的垃圾，新舊焚化爐並行運作，可有效處理日常垃圾，舊爐延役8至10年期間，將協助消化暫置垃圾，確保全市垃圾焚化量能穩定。

台南市城西焚化爐更新爐預計2026年初啟用，舊爐也將保留去化暫存的垃圾。圖／台南市環保局提供
台南市城西焚化爐更新爐預計2026年初啟用，舊爐也將保留去化暫存的垃圾。圖／台南市環保局提供

焚化爐 延役 環保局
