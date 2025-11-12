聽新聞
颱風假…嘉義樹木園貼禁入公告仍湧人潮 民眾笑稱賺到1天
鳳凰颱風來襲，嘉義縣市今天停班停課，上午嘉義風平浪靜，天氣晴朗涼爽，許多民眾趁「颱風假」外出運動、踏青。嘉市熱門景點樹木園門口張貼「禁止入園」公告，但仍有不少民眾無視禁令，照樣進園慢跑、散步。由於公告無罰則，林業試驗所嘉義研究中心人員無奈表示，只能以勸導方式提醒遊客注意安全。
百年樹木園7月丹娜絲颱風重創，園區內仍堆滿倒伏、折斷樹木，林試所嘉義研究中心為研究調查，還未清完這些木材，園區持續維護。不少民眾看到入口禁入公告，以為是上次丹娜絲颱風留下未更新的舊公告，誤以為可以自由進出，導致園區人潮不減反增。園區保全提醒遊客勿靠近危險區域，但民眾多半心情輕鬆，笑稱「颱風假賺到1天，當然要出來透透氣」。
林試所嘉義研究中心除在園區多處，張貼禁止進入注意枯木的告示，並呼籲，颱風期間應注意安全，避免進入封閉園區及有倒木風險的地點，以免發生危險。120年來首度登陸嘉義縣布袋鎮中度颱風「丹娜絲」，7月6日重創嘉義市重要綠地-農業部林業試驗所嘉義研究中心所屬的樹木園，園內出現大面積倒木、斷枝與設施毀損，為確保遊客安全，嘉義研究中心宣布休園延長至9月底，創開園以來最長休園紀錄。
林業試驗所統計，颱風造成樹木倒伏268棵、幹折181棵、斷枝超過3000棵，主要受損樹種包括黑板樹、肯氏南洋杉、大葉桃花心木與巴西橡膠樹等。園內設施如鐵欄杆、木棧道、解說牌及涼亭也受破壞。7月8日至8月24日，林試所動員逾500人次清理，優先打通主要道路與步道。
