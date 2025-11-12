快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風假…嘉義樹木園貼禁入公告仍湧人潮 民眾笑稱賺到1天

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
鳳凰颱風來襲，嘉義縣市今天停班停課，上午嘉義風平浪靜，天氣晴朗涼爽，許多民眾趁「颱風假」外出運動、踏青。嘉市熱門景點樹木園門口張貼「禁止入園」公告，但仍有不少民眾無視禁令，照樣進園慢跑、散步。記者魯永明／攝影
鳳凰颱風來襲，嘉義縣市今天停班停課，上午嘉義風平浪靜，天氣晴朗涼爽，許多民眾趁「颱風假」外出運動、踏青。嘉市熱門景點樹木園門口張貼「禁止入園」公告，但仍有不少民眾無視禁令，照樣進園慢跑、散步。記者魯永明／攝影

鳳凰颱風來襲，嘉義縣市今天停班停課，上午嘉義風平浪靜，天氣晴朗涼爽，許多民眾趁「颱風假」外出運動、踏青。嘉市熱門景點樹木園門口張貼「禁止入園」公告，但仍有不少民眾無視禁令，照樣進園慢跑、散步。由於公告無罰則，林業試驗所嘉義研究中心人員無奈表示，只能以勸導方式提醒遊客注意安全。

百年樹木園7月丹娜絲颱風重創，園區內仍堆滿倒伏、折斷樹木，林試所嘉義研究中心為研究調查，還未清完這些木材，園區持續維護。不少民眾看到入口禁入公告，以為是上次丹娜絲颱風留下未更新的舊公告，誤以為可以自由進出，導致園區人潮不減反增。園區保全提醒遊客勿靠近危險區域，但民眾多半心情輕鬆，笑稱「颱風假賺到1天，當然要出來透透氣」。

林試所嘉義研究中心除在園區多處，張貼禁止進入注意枯木的告示，並呼籲，颱風期間應注意安全，避免進入封閉園區及有倒木風險的地點，以免發生危險。120年來首度登陸嘉義縣布袋鎮中度颱風「丹娜絲」，7月6日重創嘉義市重要綠地-農業部林業試驗所嘉義研究中心所屬的樹木園，園內出現大面積倒木、斷枝與設施毀損，為確保遊客安全，嘉義研究中心宣布休園延長至9月底，創開園以來最長休園紀錄。

林業試驗所統計，颱風造成樹木倒伏268棵、幹折181棵、斷枝超過3000棵，主要受損樹種包括黑板樹、肯氏南洋杉、大葉桃花心木與巴西橡膠樹等。園內設施如鐵欄杆、木棧道、解說牌及涼亭也受破壞。7月8日至8月24日，林試所動員逾500人次清理，優先打通主要道路與步道。

百年樹木園7月丹娜絲颱風重創，園區內仍堆滿倒伏、折斷樹木，林試所嘉義研究中心為研究調查，還未清完這些木材，園區持續維護。記者魯永明／攝影
百年樹木園7月丹娜絲颱風重創，園區內仍堆滿倒伏、折斷樹木，林試所嘉義研究中心為研究調查，還未清完這些木材，園區持續維護。記者魯永明／攝影

颱風假 嘉義 丹娜絲颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

嘉義男夜跑摔傷要國賠 視訊7分鐘找地磚元凶…法院：違反常情不採信

南投、台東人準備吃烤雞！ 預言颱風假失準「烤雞特攻隊」認賠 加碼送出200隻烤雞

臉書宣布沒颱風假放帥照…網友笑「都市傳說沒了」 蔣萬安這樣說

影／宜蘭颱風假圖卡造假 代理縣長不忍了！下令警加速處理

相關新聞

台南迎來希爾頓！原大億麗緻轉型東亞首間 Signia by Hilton

福泰飯店昨日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作引進國際高端品牌「Signia by Hilton」到台南的計畫，...

颱風假…嘉義樹木園貼禁入公告仍湧人潮 民眾笑稱賺到1天

鳳凰颱風來襲，嘉義縣市今天停班停課，上午嘉義風平浪靜，天氣晴朗涼爽，許多民眾趁「颱風假」外出運動、踏青。嘉市熱門景點樹木...

不畏風雨「智慧植物塔」展新芽 扶輪社助脊髓傷友建置農園基地

嘉義縣偏鄉廢校「六腳國小崩山分校」，上月搖身一變成為充滿希望綠色基地。嘉義西區扶輪社等6個扶輪社出資，由台灣智慧氣霧耕農...

台南虱目魚文化節 16日起北門區起跑

台南號稱「虱目魚王國」，但7月丹娜絲風災重創沿海地區，養殖虱目魚災情嚴重，今年產量約剩1.6萬公噸，損失達3、4成，為提...

台南四維地下道施工減車道 影響長達1年

台南市區鐵路地下化工程力拚明年完成第一階段通車，民族路四維地下道已完成隧道結構，仍有支撐系統拆除、回填等工項須施作，下周...

雲林154線綠色隧道 孟加拉榕易傷人車 雲縣評估移樹

雲林縣道154線綠色隧道是崙背鄉、麥寮鄉兩地主要道路，其中部分路段種植淺根性的孟加拉榕，每逢風雨季，枝折樹倒屢屢傷及人車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。