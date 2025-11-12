不畏風雨「智慧植物塔」展新芽 扶輪社助脊髓傷友建置農園基地

嘉義縣偏鄉廢校「六腳國小崩山分校」，上月搖身一變成為充滿希望綠色基地。嘉義西區扶輪社等6個扶輪社出資，由台灣智慧氣霧耕農業公司建置建置戶外智慧農業展示基地，設有3座全自動化智慧植物塔與無障礙設施，提供嘉縣脊髓損傷者協會行動不便傷友種菜，自給自足，體驗耕作樂趣。

扶輪社「智慧植物塔永續農場」地區獎助金計畫啟動，這座基地啟用短短1個月已見成果，鳳凰颱風來臨前，植物塔中甜蘿蔓生長良好，部分已達採收標準，收成的10.62公斤產品已有銷售出路，象徵智慧農業與社福結合成功起步。

鳳凰颱風逼近，協會與技術團隊完成全數防颱準備，將3座植物塔移入鐵皮屋，菜苗轉移至教室避風雨，並斷電關水、拆卸殺菌燈與馬達設備，全力確保設施與作物安全。這個智慧農業展示基地由神經內科醫師、嘉義西區扶輪社前社長宋思權幕後主導，集結北回、真愛、民雄、東南、大林等扶輪社攜手出資。場區設計融入無障礙走道、防雨遮棚、備援電力與操作平台，讓脊髓傷友安全參與農作。預估每月可生產約108株生菜，1年可接待逾200人次的教育與導覽活動，推動社區共耕與永續農業。

植物塔技術由台灣智慧氣霧耕農業公司提供專利「器物栽培系統」，具備節水節肥、病蟲害控制等12項技術，適用於溫室、家庭陽台及共享菜園，能全年穩定生產、達到零排放環保目標。