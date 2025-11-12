聽新聞
0:00 / 0:00
不畏風雨「智慧植物塔」展新芽 扶輪社助脊髓傷友建置農園基地
嘉義縣偏鄉廢校「六腳國小崩山分校」，上月搖身一變成為充滿希望綠色基地。嘉義西區扶輪社等6個扶輪社出資，由台灣智慧氣霧耕農業公司建置建置戶外智慧農業展示基地，設有3座全自動化智慧植物塔與無障礙設施，提供嘉縣脊髓損傷者協會行動不便傷友種菜，自給自足，體驗耕作樂趣。
扶輪社「智慧植物塔永續農場」地區獎助金計畫啟動，這座基地啟用短短1個月已見成果，鳳凰颱風來臨前，植物塔中甜蘿蔓生長良好，部分已達採收標準，收成的10.62公斤產品已有銷售出路，象徵智慧農業與社福結合成功起步。
鳳凰颱風逼近，協會與技術團隊完成全數防颱準備，將3座植物塔移入鐵皮屋，菜苗轉移至教室避風雨，並斷電關水、拆卸殺菌燈與馬達設備，全力確保設施與作物安全。這個智慧農業展示基地由神經內科醫師、嘉義西區扶輪社前社長宋思權幕後主導，集結北回、真愛、民雄、東南、大林等扶輪社攜手出資。場區設計融入無障礙走道、防雨遮棚、備援電力與操作平台，讓脊髓傷友安全參與農作。預估每月可生產約108株生菜，1年可接待逾200人次的教育與導覽活動，推動社區共耕與永續農業。
植物塔技術由台灣智慧氣霧耕農業公司提供專利「器物栽培系統」，具備節水節肥、病蟲害控制等12項技術，適用於溫室、家庭陽台及共享菜園，能全年穩定生產、達到零排放環保目標。
脊髓損傷者協會表示，智慧農業基地不僅改善傷友生活品質，更讓他們藉由自動化系統參與播種、照護與收成的過程，重新找回自信與生命的意義。「這不只是種菜，而是種回希望。」上月啟用典禮，嘉義縣社會局長張翠瑤、縣議員江佩曄等到場見證。感謝扶輪社為脊髓損傷者打造「友善農耕的第二人生」，讓舊校園重生、生命也重新發芽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言