鳳凰颱風雲林就醫指南 各大醫院門診調整「只有這家」無休

因應鳳凰颱風來襲，雲林縣政府今晚宣11月12日停班停課，雲林縣各大醫院包括臺大雲林分院斗六和虎尾院區、虎尾若瑟醫院、成大斗六分院、雲林長庚醫院，均實施門診調整，只有中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）所有門診和領藥都照常服務。

●臺大醫院雲林分院門診、門診手術、門診檢查、檢驗、放射檢查及連續處方箋領藥全面停止。斗六和虎尾兩院區的洗腎室、急診及住院則照常服務。 如有疑問請聯絡本院總機查詢，電話05-5323911。

臺大雲林分院指出，原醫師預約的民眾如果因颱風不能回診，可於一個月內持原預約單，於該醫師門診日，至掛號處加號即可。電話預約及網路預約之民眾恕不保留但也不記爽約。

●虎尾天主教若瑟醫院明天門診調整如下，明天上午骨科-1樓19診、一般外科－1樓17診、一般內科－2樓32診、新陳代謝科－2樓36診、神經內科－2樓29診、兒科－3樓58診(不提供檢查診及預防注射）。下午及夜間停診，急診24小時正常看診。

●成大斗六分院門診時間調整如下：夜診全面停診，急診、住院24小時醫療服務不中斷。慢性病連續處方箋領藥、醫院接駁車暫停服務。已預約當日內科室檢查或療程治療者，一律暫停服務，並請於上班時間致電單位重新安排檢查。明天門診概況請上網站或來電查詢https://d6www.hosp.ncku.edu.tw/WebRegisterSite/QueryFullReplace.aspx?Lang=。

●雲林長庚紀念醫院明天開設颱風特別門診，(內科)上午診1診，提供民眾必要之醫療服務，其餘門診停診。急診、住院、住院手術照常服務。放射診斷科、檢查中心等各項檢查均暫停，請於上班日來電改約檢查時間。麥寮、台西鄉民健康檢查(健診中心)服務暫停。民眾可透過長庚「全方位AI智能客服系統」進行查詢或改掛。

●中國醫藥大學北港附設醫院明天門診，上午、下午門診正常。夜間停診。急診24小時正常運作。復健治療下午5時結束。若遇不可抗力因素取消，將電話提前通知，亦可來院前先致電確認 (05)783-7901轉1108或1111。