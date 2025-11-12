快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

台南虱目魚文化節 16日起北門區起跑

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市長黃偉哲（右四）昨宣傳台南虱目魚產業文化活動，16日起在北門區登場。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲（右四）昨宣傳台南虱目魚產業文化活動，16日起在北門區登場。記者萬于甄／攝影

台南號稱「虱目魚王國」，但7月丹娜絲風災重創沿海地區，養殖虱目魚災情嚴重，今年產量約剩1.6萬公噸，損失達3、4成，為提振地方經濟，南市農業局加強推動今年的台南虱目魚產業文化活動，活動16日起從北門區起跑。

南市農業局表示，台南虱目魚養殖面積達3503公頃、年產量約2萬3867公噸，占全台第1，產區以七股、安南、北門、學甲、將軍區為主，但丹娜絲颱風當時導致沿海地區多處停電，虱目魚魚塭也停電，造成魚隻死亡率上升，約有900多公頃面積受損，產量損失約3成。

農業局指出，災後隨即協助受災漁戶復養，並持續透過冷鏈運銷、品牌行銷、在地產在地銷等推廣活動方式，希望提升消費者購買意願，此次2025台南虱目魚產業文化活動更將舉辦一系列活動。

市長黃偉哲宣傳活動，宣布16日在北門南鯤鯓代天府規畫農特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與彩繪虱目魚等活動外，30日移師到安南區四草大眾廟舉辦；另，南市假日農市29日辦理「2025台南濃郁思慕情」活動時，也會有相關虱目魚創意料理。

此外，農業局也與台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店、台南維悅酒店等5家飯店，合作推出虱目魚入菜，民眾從16日起至12月15日前往消費能品嘗當季的虱目魚料理。

「虱目魚就像台南牛肉湯！」黃偉哲說，從地方美食成功走向全台，且虱目魚口感清爽、營養價值高，是高CP值的平價魚種，加上現在除刺技術進步，即便是怕刺的朋友也能盡情享用。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

8月狂開5000張！台南交通助理員「搶錢」引眾怒 黃偉哲急喊卡：即刻停止開單！

不再受停電之苦 台南強化防災能量推動一里一發電機

交通助理員開單遭質疑黃偉哲喊停...今改線上勸導 人本交通：深感遺憾

原民音樂閃耀台南！札哈木之星歌唱賽精彩落幕 黃偉哲盼發掘更多原民新星

相關新聞

雲林154線綠色隧道 孟加拉榕易傷人車 雲縣評估移樹

雲林縣道154線綠色隧道是崙背鄉、麥寮鄉兩地主要道路，其中部分路段種植淺根性的孟加拉榕，每逢風雨季，枝折樹倒屢屢傷及人車...

台南虱目魚文化節 16日起北門區起跑

台南號稱「虱目魚王國」，但7月丹娜絲風災重創沿海地區，養殖虱目魚災情嚴重，今年產量約剩1.6萬公噸，損失達3、4成，為提...

台南四維地下道施工減車道 影響長達1年

台南市區鐵路地下化工程力拚明年完成第一階段通車，民族路四維地下道已完成隧道結構，仍有支撐系統拆除、回填等工項須施作，下周...

鳳凰颱風雲林就醫指南 各大醫院門診調整「只有這家」無休

因應鳳凰颱風來襲，雲林縣政府今晚宣11月12日停班停課，雲林縣各大醫院包括臺大雲林分院斗六和虎尾院區、虎尾若瑟醫院、成大...

「神」隊友加入防詐戰線 嘉市府攜玉皇宮全面護財

嘉義市警局與嘉邑玉皇宮、地政處、市地政事務所共同舉辦「反詐神隊友，守護房產有法寶」活動。市長黃敏惠表示，面對詐騙手法不斷...

雲林這條綠色公路美麗中藏危機 地方請求移除、縣府陷兩難

雲林154縣道綠色隧道，是崙背、麥寮兩地主要道路，部分路段種植淺根性的孟加拉榕，每逢風雨季，枝折樹倒屢屢傷及人車、電線掉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。