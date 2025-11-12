台南虱目魚文化節 16日起北門區起跑

台南號稱「虱目魚王國」，但7月丹娜絲風災重創沿海地區，養殖虱目魚災情嚴重，今年產量約剩1.6萬公噸，損失達3、4成，為提振地方經濟，南市農業局加強推動今年的台南虱目魚產業文化活動，活動16日起從北門區起跑。

南市農業局表示，台南虱目魚養殖面積達3503公頃、年產量約2萬3867公噸，占全台第1，產區以七股、安南、北門、學甲、將軍區為主，但丹娜絲颱風當時導致沿海地區多處停電，虱目魚魚塭也停電，造成魚隻死亡率上升，約有900多公頃面積受損，產量損失約3成。

農業局指出，災後隨即協助受災漁戶復養，並持續透過冷鏈運銷、品牌行銷、在地產在地銷等推廣活動方式，希望提升消費者購買意願，此次2025台南虱目魚產業文化活動更將舉辦一系列活動。

市長黃偉哲宣傳活動，宣布16日在北門南鯤鯓代天府規畫農特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與彩繪虱目魚等活動外，30日移師到安南區四草大眾廟舉辦；另，南市假日農市29日辦理「2025台南濃郁思慕情」活動時，也會有相關虱目魚創意料理。

此外，農業局也與台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店、台南維悅酒店等5家飯店，合作推出虱目魚入菜，民眾從16日起至12月15日前往消費能品嘗當季的虱目魚料理。

「虱目魚就像台南牛肉湯！」黃偉哲說，從地方美食成功走向全台，且虱目魚口感清爽、營養價值高，是高CP值的平價魚種，加上現在除刺技術進步，即便是怕刺的朋友也能盡情享用。