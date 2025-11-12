台南四維地下道施工減車道 影響長達1年

台南市區鐵路地下化工程力拚明年完成第一階段通車，民族路四維地下道已完成隧道結構，仍有支撐系統拆除、回填等工項須施作，下周一起進場，縮減車道將長達1年，由於屬連接台南火車站前、後站要道，勢必衝擊交通，市府呼籲改道。

南市交通局說明，台鐵地下化工程中的民族路四維地下道將進行第4至第6階段施工，第4階段工期約90天、第6階段工期約149天，施工期間將占用南、北兩側慢車道，而第五階段施工則會占用內側快車道，預計明年2月春節年假後進行，工期約131天。

據規畫，17日起至明年2月，封閉南側，雙向各剩1個快車道、1個慢車道；明年農曆春節後，封閉中間區域，雙向只剩1個車道；明年下半年到11月底，封閉北側，雙向剩1個快車道、1個慢車道。交通局表示，期間將開放外側機慢車道給小型車通行，也會設置導引牌面疏導車流。

林姓居民說，民族路四維地下道是上下班必經之路，且車流量不小，此次不會全部封路，對地方還是會產生交通黑暗期，汽機車恐互相爭道，需要時間適應改道。

市議員蔡筱薇說，市區鐵路地下化工程進度順暢，面對交通黑暗期的最後一哩路，希望市民朋友給予支持，由於地下道每個階段開放的路段不一樣，考量到周遭遊客、成大、南一中、博愛國小等步行權益，建議研擬雙向都應該要有行人通行的方式。

交通局說，可改走小東地下道、青年路等替代道路，交通部鐵道局也建立緊急應變機制，並與市府相關單位建立溝通平台，大台南智慧中心也將地下道鄰近路口納入密切監測，隨時檢視各項交維措施的情況進行調整。