雲林154線綠色隧道 孟加拉榕易傷人車 雲縣評估移樹

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣道154線部分路段種植孟加拉榕，容易竄根斷枝，地方民眾深感困擾。記者蔡維斌／攝影
雲林縣道154線部分路段種植孟加拉榕，容易竄根斷枝，地方民眾深感困擾。記者蔡維斌／攝影

雲林縣道154線綠色隧道是崙背鄉、麥寮鄉兩地主要道路，其中部分路段種植淺根性的孟加拉榕，每逢風雨季，枝折樹倒屢屢傷及人車，也可能勾纏電線，颱風一來也須封路，當地民眾要求移除；縣長張麗善昨率員前往踏勘，表示將邀相關單位研商是否移樹。

雲154線公路崙背到麥寮長約7公里，沿途兩側栽種孟加拉榕逾1200棵，尤其在崙背水尾村至豐榮村近4公里路段多達950棵，枝葉茂密宛如森林公路，不料美麗中潛藏危機，隨著鳳凰颱風到來，路樹移除再引議論。

水尾村長鍾順亨說，20多年前為美化公路栽種榕樹，成排的巨榕看起來魁梧強壯卻很脆弱，每次風雨一來總是斷枝傾樹，甚至勾斷緊鄰的電線，路人行車十分危險，在地人風雨天都不敢行經，希望能夠能移走。

綠色隧道旁的陽明國小校長吳書璧也說，孟加拉榕生長快速，不適合做為行道樹，尤其校門口樹根突起四竄，造成家長接送學童風險；崙背鄉長李泓儀說，每逢颱風都配合縣府封閉部分路段改道，對外地路況不熟的民眾頗為困擾，確實有不少民眾反映是否能夠移除。

張麗善昨會同議員李明哲及相關主管現勘，不少民眾當場請求移除榕樹。張麗善說，該路段行道樹傾倒傷人問題存在已久，會作出完善規畫。

