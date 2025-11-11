快訊

嘉義優鮮水產電商平台開幕 翁章梁直播推優惠

中央社／ 嘉義縣11日電
嘉義縣政府自建電商通路「嘉義優鮮水產電商平台」，為慶祝平台開幕，縣長翁章梁（中）11日在臉書直播，推出優惠吸引消費者。圖／中央社
嘉義縣府自建電商通路「嘉義優鮮水產電商平台」今天開幕，縣長翁章梁在臉書直播推優惠吸引消費者，縣府強調，透過線上購物嘉義優質水產品就可新鮮、便捷直送家戶。

嘉義縣農業處今天告訴中央社記者，嘉義優鮮水產電商平台讓上班族、家庭主婦及小資族不受地域限制，只需動動手指即可輕鬆下單、直送到家。

農業處說，平台內也設有小漁職人日誌及料理知識庫等資訊，民眾不僅能選購產品，同時認識每名漁民的品牌故事，透過圖文與影音資源學習簡單料理小技巧。

為慶祝平台開幕，翁章梁今天傍晚與小家庭料理專家咪咪在臉書舉辦直播活動，宣布嘉義優鮮水產電商平台推出多重優惠好康，包括加入會員即可獲得新台幣50元購物金，原本前100名下單者可獲不限金額的免運優惠，翁章梁加碼至200名，還有多項搶手商品限定折價優惠，等消費者上限選購。

翁章梁強調，縣府秉持「有品牌就有責任」的理念推動嘉義優鮮，現在更進一步數位轉型升級，水產電商目前集結在地16家業者、通過認證的93項水產商品，歡迎上https://www.chiayumfresh.com.tw/網站選購。

翁章梁直播時吸引很多民眾觀看，但由於颱風鳳凰逼近，臉書多數留言不是要買產品，而是希望翁章梁能宣布明天放颱風假。

