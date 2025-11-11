嘉義優鮮水產電商平台開幕 翁章梁直播推優惠
嘉義縣府自建電商通路「嘉義優鮮水產電商平台」今天開幕，縣長翁章梁在臉書直播推優惠吸引消費者，縣府強調，透過線上購物嘉義優質水產品就可新鮮、便捷直送家戶。
嘉義縣農業處今天告訴中央社記者，嘉義優鮮水產電商平台讓上班族、家庭主婦及小資族不受地域限制，只需動動手指即可輕鬆下單、直送到家。
農業處說，平台內也設有小漁職人日誌及料理知識庫等資訊，民眾不僅能選購產品，同時認識每名漁民的品牌故事，透過圖文與影音資源學習簡單料理小技巧。
為慶祝平台開幕，翁章梁今天傍晚與小家庭料理專家咪咪在臉書舉辦直播活動，宣布嘉義優鮮水產電商平台推出多重優惠好康，包括加入會員即可獲得新台幣50元購物金，原本前100名下單者可獲不限金額的免運優惠，翁章梁加碼至200名，還有多項搶手商品限定折價優惠，等消費者上限選購。
翁章梁強調，縣府秉持「有品牌就有責任」的理念推動嘉義優鮮，現在更進一步數位轉型升級，水產電商目前集結在地16家業者、通過認證的93項水產商品，歡迎上https://www.chiayumfresh.com.tw/網站選購。
翁章梁直播時吸引很多民眾觀看，但由於颱風鳳凰逼近，臉書多數留言不是要買產品，而是希望翁章梁能宣布明天放颱風假。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言