企業捐呼吸器面罩等百萬器材給台南消防 黃偉哲：幫助消防戰力

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
展晟照明股份有限公司今天捐贈台南市消防局第六救災救護大隊1批救災器材，包括空氣呼吸器面罩及無線電連結器18組，氣體二用偵測器10組。記者袁志豪／翻攝
秉持回饋社會、關懷消防人員的初心，展晟照明股份有限公司今天捐贈台南市消防局第六救災救護大隊1批救災器材，包括空氣呼吸器面罩及無線電連結器18組，氣體二用偵測器10組；由市長黃偉哲代表受贈，企業以行動支持並提升大台南地區的消防救災與緊急救護能量。

展晟照明股份有限公司表示，公司曾於2013年遭遇倉儲火災，深刻體會消防人員在救災現場冒險犯難、與時間賽跑的極度危險與辛勞，除於2016年捐贈消防局歐規消防帽105頂（價值約100萬元）外，也特別促成此次捐贈，期盼藉由更精良的裝備，實際改善消防同仁的工作環境。

本次在消防局辦理捐贈儀式，由總經理黃真瑋代表捐贈包括空氣呼吸器面罩及無線電連結器18組，氣體二用偵測器10組，總價值104萬8000元，這批器材將大幅提升消防人員在火災撲滅與救援行動中的安全性與作業效率，提升第一線人員的防護與救災效能。

空氣呼吸器面罩肺力閥及無線電套件組可強化消防人員在濃煙與高溫環境下的無線電通訊品質，確保火場指揮調度順暢；氣體偵測器能即時偵測一氧化碳（CO）及硫化氫（H₂S）等致命氣體，將配發給救護人員於緊急救護勤務中使用，提供警示，避免人員在不知情的情況下暴露於危險環境。

黃偉哲表示，消防人員的工作充滿危險與挑戰，需要最好的裝備來保障自身與市民的安全，展晟照明這次的捐贈，不僅展現企業對社會的關懷，更為本市消防戰力注入了重要助力，充分體現企業回饋鄉里的精神。

消防局長李明峯也指出，展晟照明的捐贈提供消防同仁重要的裝備支持，更是莫大的肯定與鼓勵，這批器材將直接強化第六大隊的救災能力，特別是無線電套件組能確保火場通訊暢通，而氣體偵測器則為救護人員築起一道隱形的安全防線，讓同仁在執行任務時更加安心。

展晟照明股份有限公司期望，透過此次捐贈能拋磚引玉，鼓勵更多企業與社會各界共同關注消防公共安全，協助消防人員以更安全、更高效的方式守護市民生命與財產。

