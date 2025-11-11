「神」隊友加入防詐戰線 嘉市府攜玉皇宮全面護財

嘉義市警局與嘉邑玉皇宮、地政處、市地政事務所共同舉辦「反詐神隊友，守護房產有法寶」活動。市長黃敏惠表示，面對詐騙手法不斷翻新，政府結合宮廟力量，更能在第一線守護民眾，盼透過跨機關合作讓市民在信仰依靠中也獲得安全保障。

昨天下午活動集結嘉義市地政士公會、板信商銀嘉義分行等單位共同響應，展現公私協力阻詐的決心。市長黃敏惠同步啟動「防詐六大法寶」，包括地籍異動即時通、住址隱匿、165打詐儀錶板、主動關懷高風險案件、智能櫃員機雙驗證及雙地政士服務。其中「165打詐儀錶板」具備搜尋詐欺案例功能，協助民眾迅速查證可疑情境。

現場以創新視覺呈現反詐亮點，融合「Q版玉皇大天尊」、「警察大白熊」與象徵地政專業的「Q猴」，象徵神明庇佑與政府力量共同築起防護網，守住市民財產。

市警局提醒，近期詐團假冒「普發現金1萬元」名義散布假連結，誘騙民眾輸入帳密，強調「領錢不用填資料、不用點連結、不用提供帳號密碼」。若接獲金融機構稱疑遭冒領，更須提高警覺。

警察局長陳明志表示，宮廟深入社區，是最接地氣的防詐力量，警方將持續攜手在地信仰團體，共同守護嘉義市民的財產安全。