虱目魚王國再出發！台南虱目魚產業文化活動 16日北門登場

台南號稱為「虱目魚王國」，但今年7月因丹娜絲風災重創沿海地區，造成虱目魚嚴重災情，今年產量約剩1.6萬，損失達3、4成，為提振地方經濟，市府農業局積極辦理「2025台南虱目魚產業文化活動」，市長黃偉哲今也宣布，活動16日起從北門區起跑。

農業局表示，台南虱目魚養殖面積達3503公頃、年產量約2萬3867公噸，占全台第一，產區則以七股、安南、北門、學甲及將軍區為主，但受丹娜絲颱風影響，導致沿海地區多處停電，連帶虱目魚魚塭也停電，造成魚隻死亡率上升，約有900多公頃面積受損，產量損失約3成。

農業局說，在災後隨即協助受災漁戶復養，並持續透過冷鏈運銷、品牌行銷及在地產在地銷等推廣活動方式，希望提升消費者購買意願，此次2025台南虱目魚產業文化活動更將舉辦一系列活動，讓民眾大啖虱目魚料理。

2025台南虱目魚產業文化活動16日在北門南鯤鯓代天府辦理主題活動，規畫農特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與彩繪虱目魚等活動外，30日則移師到安南區四草大眾廟舉辦；台南市假日農市29日辦理「2025台南濃郁思慕情」活動時，也會有相關虱目魚創意料理。

此外，農業局也與台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店、台南維悅酒店等5家飯店，合作推出虱目魚入菜，民眾從16日起至12月15日前往消費品嘗最當季的虱目魚料理。