快訊

鳳凰颱風最新風雨預測出爐！這10縣市明天停班課達標

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

虱目魚王國再出發！台南虱目魚產業文化活動 16日北門登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）今邀請民眾一起到台南品嘗、選購在地虱目魚，體驗道地的虱目魚產業文化活動。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲（中）今邀請民眾一起到台南品嘗、選購在地虱目魚，體驗道地的虱目魚產業文化活動。記者萬于甄／攝影

台南號稱為「虱目魚王國」，但今年7月因丹娜絲風災重創沿海地區，造成虱目魚嚴重災情，今年產量約剩1.6萬，損失達3、4成，為提振地方經濟，市府農業局積極辦理「2025台南虱目魚產業文化活動」，市長黃偉哲今也宣布，活動16日起從北門區起跑。

農業局表示，台南虱目魚養殖面積達3503公頃、年產量約2萬3867公噸，占全台第一，產區則以七股、安南、北門、學甲及將軍區為主，但受丹娜絲颱風影響，導致沿海地區多處停電，連帶虱目魚魚塭也停電，造成魚隻死亡率上升，約有900多公頃面積受損，產量損失約3成。

農業局說，在災後隨即協助受災漁戶復養，並持續透過冷鏈運銷、品牌行銷及在地產在地銷等推廣活動方式，希望提升消費者購買意願，此次2025台南虱目魚產業文化活動更將舉辦一系列活動，讓民眾大啖虱目魚料理。

2025台南虱目魚產業文化活動16日在北門南鯤鯓代天府辦理主題活動，規畫農特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與彩繪虱目魚等活動外，30日則移師到安南區四草大眾廟舉辦；台南市假日農市29日辦理「2025台南濃郁思慕情」活動時，也會有相關虱目魚創意料理

此外，農業局也與台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店、台南維悅酒店等5家飯店，合作推出虱目魚入菜，民眾從16日起至12月15日前往消費品嘗最當季的虱目魚料理。

黃偉哲強調，虱目魚就像台南牛肉湯，從地方美食成功走向全台，而虱目魚口感清爽、營養價值高，是高CP值的平價魚種，加上現在除刺技術進步，即便是怕刺的朋友也能盡情享用，歡迎全台民眾一起來台南，品嘗虱目魚，體驗最道地的「思慕情」，感受幸福的滋味。

台南號稱為「虱目魚王國」，但今年7月因丹娜絲風災重創沿海地區，造成虱目魚嚴重災情，為提振地方經濟，市府農業局也積極辦理「2025台南虱目魚產業文化活動」，16日將在北門區登場。記者萬于甄／攝影
台南號稱為「虱目魚王國」，但今年7月因丹娜絲風災重創沿海地區，造成虱目魚嚴重災情，為提振地方經濟，市府農業局也積極辦理「2025台南虱目魚產業文化活動」，16日將在北門區登場。記者萬于甄／攝影

虱目魚 台南 創意料理
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

8月狂開5000張！台南交通助理員「搶錢」引眾怒 黃偉哲急喊卡：即刻停止開單！

不再受停電之苦 台南強化防災能量推動一里一發電機

交通助理員開單遭質疑黃偉哲喊停...今改線上勸導 人本交通：深感遺憾

颱風鳳凰接近 台南整備救災機制待命

相關新聞

雲林這條綠色公路美麗中藏危機 地方請求移除、縣府陷兩難

雲林154縣道綠色隧道，是崙背、麥寮兩地主要道路，部分路段種植淺根性的孟加拉榕，每逢風雨季，枝折樹倒屢屢傷及人車、電線掉...

「神」隊友加入防詐戰線 嘉市府攜玉皇宮全面護財

嘉義市警局與嘉邑玉皇宮、地政處、市地政事務所共同舉辦「反詐神隊友，守護房產有法寶」活動。市長黃敏惠表示，面對詐騙手法不斷...

鳳凰颱風來襲 台南市完成避難收容處所整備...防範受災戶二次災害

受到鳳凰颱風及其外圍環流與東北季風影響，台南局部地區今恐有大雨或豪雨發生機會，台南市政府團隊及各區公所除即早完成防颱準備...

嘉市公辦都更二期將啟動 王浩批：市府不該重演兩大錯誤

嘉義市公辦都市更新第一期歷經房價飆升與市府選擇領取現金而非樓地板面積等爭議，如今年底即將推動第二期，市議員王浩在市議會質...

不再受停電之苦 台南強化防災能量推動一里一發電機

鳳凰颱風減弱為輕颱，但南部各縣市仍不可輕忽，台南今年在丹娜絲颱風期間，曾因電線桿倒塌，造成部分地區停電多天，市府事後緊急...

交通助理員開單遭質疑黃偉哲喊停...今改線上勸導 人本交通：深感遺憾

台南市今年6月推動從民間聘用交通助理員，屢遭議員關切助理員具有違規開單權限，常引發民眾誤解與不滿；市長黃偉哲昨指出，交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。